Auch der Verkauf gebrauchter Diesel-Autos, die nicht die neueste Abgasnorm Euro-6 erfüllten, sei stabil. Die Autohaus-Peter-Gruppe betreibt mit 700 Mitarbeitern in Thüringen, Sachsen-Anhalt und Niedersachsen 24 Autohäuser mit sieben Marken im Vertrieb und sechs Fabrikaten im Service. Auch das Autohaus Schinner verzeichnet keinen Umsatzrückgang bei Dieselfahrzeugen. Geschäftsführer Mathias Schinner sagte MDR THÜRINGEN, die Kunden reagierten gelassen und würden sich durch negative Medienberichte zum Thema Dieselmotor nicht verunsichern lassen. Auch der Absatz und die Preise für Diesel-Gebrauchtwagen seien stabil. Das könne man auch der sogenannten Schwacke-Liste entnehmen, die den Restwert eines jeden PKW aufzeigt. Schinner betreibt in Thüringen drei Autohäuser mit 78 Mitarbeitern. Die Autohaus Glinicke Gruppe beurteilt die Lage auf dem Thüringer Automarkt ähnlich. Der Vertriebsleiter am Erfurter Standort, Andre Tretschock, sagte MDR THÜRINGEN, obwohl Glinicke mit den Marken, VW, Audi und Skoda im Fokus des Dieselskandals stehe, seien die Verkaufszahlen zwar zurückgegangen, aber nicht eingebrochen. Zahlen nannte Tretschock nicht. Kunden würden zudem viele kritische Fragen stellen und erst einmal abwarten, wie es in der Abgas-Affäre weitergehe. Glinicke betreibt mit 1.100 Mitarbeitern 19 Autohäuser in ganz Deutschland und vertreibt 10 Automarken.

Bildrechte: dpa

Nach Angaben des Kraftfahrt-Bundesamtes wurden im Februar dieses Jahres in Thüringen 1.714 Diesel-PKW neu zugelassen. Das sind 8,5 Prozent weniger als im Februar 2016. Benziner legten um 3,8 Prozent auf 2.944 zu. Wesentlich deutlicher fiel das Plus bei Hybrid-Fahrzeugen aus, wenn auch die Gesamtzahl der Neuzulassungen gering blieb. Im Februar wurden in Thüringen 93 Autos mit Hybrid-Antrieb neu zugelassen, 46,2 Prozent mehr als im Februar letzten Jahres. Elektro-Autos spielen in Thüringen weiterhin keine Rolle. Im Februar gab es 19 Neuzulassungen, im Februar 2016 waren es 20. Bundesweit wurden im Februar 1.546 Elektro-PKW neu zugelassen, das bedeutet im Monatsvergleich ein Plus von 105,9 Prozent.



Bundesweit wird die Zukunft des Diesel-Motors offenbar weitaus kritischer gesehen als in Thüringen. So ergab eine Leserumfrage des Magazins "Auto, Motor und Sport", dass im Januar dieses Jahres nur noch 30 Prozent der Leser als nächsten Wagen ein Fahrzeug mit Dieselmotor kaufen wollen. Vor zwei Jahren waren es noch 48 Prozent.