Digitalisierung in Thüringen Drei Viertel aller Arbeitsplätze in der Fertigung bedroht

Die Digitalisierung wird den Arbeitsmarkt in Thüringen erheblich verändern. So sind nach Einschätzung von Arbeitsmarktforschern drei Viertel aller Arbeitsplätze in der Fertigung gefährdet.

Vollautomatische Poduktionsstraßen machen Arbeiter am Fließband überflüssig. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Das geht aus einer Studie des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) hervor. Demnach gebe es insbesondere im Bereich der Fertigung ein großes Potential, Arbeiter durch Maschinen zu ersetzen, sagte IAB-Wissenschaftler Stefan Theuer am Dienstag auf einer Tagung der Agentur für Arbeit. Besonders betroffen seien die metall- und kunststoffverarbeitenden Berufe.



In ganz Thüringen wird der Studie zufolge bis 2030 fast jeder fünfte Arbeitsplatz durch die Digitalisierung verändert werden. Zum Teil würden diese Jobs wegfallen, zum Teil brauche es deutlich höhere Qualifikationen. Doch während etwa in den Städten Erfurt und Weimar nur zehn Prozent der Jobs stark betroffen sind, muss sich in Süd- und Südwestthüringen fast jeder dritte Beschäftigte auf deutliche Veränderungen im Beruf einstellen.