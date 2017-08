Der Thüringer Linke-Politiker Steffen Dittes hält die Freigabe von Pyrotechnik für Fans in bestimmten Teilen von Fußballstadien für möglich. Es gehe ihm aber nicht um eine unkontrollierte Freigabe. Dittes reagierte damit auf einen Vorschlag von Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD). Der hatte sich in einem Interview dafür ausgesprochen, den Einsatz von Pyrotechnik in speziellen Bereichen der Stadien zu erlauben und damit auf die Ultragruppen zuzugehen. Dieser Vorstoß sei ein gutes Zeichen an die Fanszene, sagte Dittes.

Bunter Rauch in der Jenaer Fankurve Bildrechte: Michael Hesse

Viele Ultra-Gruppen seien sich der Risiken bewusst und sprächen sich für einen verantwortungsbewussten Umgang mit Pyrotechnik im Stadion aus. Dazu zählten auch die Gruppen Horda Azzuro vom FC Carl Zeiss Jena und die Erfordia Ultras von Rot-Weiß Erfurt, so Dittes. Durch die Illegalisierung entstünden erst gefährliche Situationen, sagte Linke-Politiker Dittes, "wenn in engen Bereichen aus Angst vor Strafen bengalische Fackeln auf den Boden oder unkontrolliert in vermeintlich freie Bereiche geworfen werden". Außerdem würde eine kontrollierte Freigabe auch die Polizei bei der Strafverfolgung entlasten.



Die Erfurter und Jenaer Ultragruppen haben dem Linke-Politiker zufolge einen Appell unterschrieben, der für das Legalisieren von Pyrotechnik eintritt. Darin werde auch der Selbstverzicht an die Fanszene formuliert, keine Böller, Kanonenschläge oder Leuchtspurgeschosse zu verwenden und bengalische Fackeln nicht in den Innenraum, auf das Spielfeld oder in Nachbarblöcke zu werfen. Dittes sagte weiter, für viele Fußballfans gehörten die bunten Farben von Rauchtöpfen und bengalischem Feuer zum festen Bestandteil der Fankultur, so beim Einlaufen der Mannschaften, bei Toren und Gesängen.



Politik und Sicherheitsbehörden seien nun gefordert, in den Dialog mit den Ultragruppen einzutreten. Niedersachsens Innenminister Pistorius hatte sich im Interview mit der "Sport Bild" am Mittwoch dafür offen gezeigt: Die Sicherheitsbehörden sollten mit den Ultragruppen über Absprachen zum Einsatz von Pyrotechnik diskutieren und dabei die potentiellen Gefahren beachten.