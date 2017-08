Finanzen Kabinett beschließt Entwurf für Doppelhaushalt 2018/2019

Thüringen will auch in den kommenden beiden Jahren ohne neue Schulden auskommen. Das Kabinett beschloss am Dienstag den Entwurf für den Doppelhaushalt 2018/2019. Deutlich steigen sollen die Ausgaben für Investition und Bildung. Für die Gebietsreform sind bislang 245 Millionen Euro vorgesehen. Kritik kam von der CDU.