Der Thüringer Bauernverband sieht die neue Düngeverordnung und deren heute beginnenden Kontrollen kritisch. Wie der Verband MDR THÜRINGEN mitteilte, bringen die neuen Regeln einen erheblichen bürokratischen Aufwand für die Landwirte mit sich. Zudem schere die neue Verordnung ganz Deutschland über einen Kamm, regionale Unterschiede würden nicht berücksichtigt. So fordert der Bauernverband wegen der hier relativ geringen Niederschlagsmenge die Möglichkeit zur Herbstdüngung, die aber durch die neue Verordnung teilweise nicht mehr möglich sei. Ab dem 23. August bietet der Bauernverband landesweit Schulungen an, um die Landwirte mit den neuen Regeln vertraut zu machen.

Die neue Düngeverordnung sieht zudem längere Sperrfristen für Dünger vor. So gilt für stickstoffhaltigen Dünger nach der Ernte der Hauptfrucht (z.B. nach der Getreideernte) ein Aufbringungsverbot auf Ackerland bis zum 31. Januar des Folgejahres. Für Grünland gilt die Sperrfrist von Anfang November bis Ende Januar. Ausnahmen gibt es unter anderem für Winterraps und Wintergerste, hier ist eine Stickstoff-Düngung bis Anfang Oktober zulässig. Damit soll verhindert werden, dass zu viel ausgebrachter stickstoff- und phosphathaltiger Dünger ins Grundwasser oder direkt in Oberflächenwässer gelangt.

Mit der am 2. Juni dieses Jahres in Kraft getretenen neuen Düngeverordnung soll auf lange Sicht Wasserverschmutzung durch Nährstoffüberschuss verhindert werden. Deutschland reagierte damit auf die sogenannte EU-Nitratrichtlinie. Nitrat ist eine Stickstoffverbindung, die als Pflanzennahrung dient. Wird zu viel Nitrat auf Äckern und Flächen ausgebracht, werden diese Überschüsse nicht mehr von den Pflanzen aufgenommen, so dass sich das Nitrat im Erdboden ansammelt.

Niederschläge wie Regen oder Schneeschmelze sorgen dafür, dass dieses Nitrat in tiefe Bodenschichten gelangt. Das mit Nitrat belastete Wasser kommt so ins Grundwasser. Auf diese Weise gelangt das überschüssige Nitrat zudem in Flüsse, Seen und ähnliche Gewässer. Je nach Region wird unser Wasser aus Quell- oder Oberflächenwasser, in den meisten Fällen jedoch aus Grundwasser gewonnen.