Eine Straßenbahn in Gera. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Der Leiter des Geraer Verkehrsbetrieb Ralf Roscher verwies darauf, dass auch in Gera aufgrund der Topografie ein ausschließlich per Batterie betriebener Elektro-Bus nicht eingesetzt werden kann. Für Investitionen in Oberleitungssysteme fehle derzeit aber das Geld. Durch die zweijährige Insolvenz der Geraer Verkehrsbetriebe gebe es einen großen Investitionsstau, der jetzt aufgearbeitet werden müsse, sagte Roscher MDR THÜRINGEN. Zunächst müssten beispielweise Niederflurbahnen angeschafft werden. Für Gotha erklärte die Regionale Verkehrsgemeinschaft (RVG), dass das Ministerium aufgrund der unklaren Lage derzeit grundsätzlich keine Busankäufe fördere.



Unabhängig vom Förderprogramm des Umweltministeriums fahren in Thüringen bereits in einer Kommune E-Busse im Stadtverkehr: In Bad Langensalza. Die 1,1 Millionen Euro teure Investition war noch über das ÖPNV-Förderprogramm des Thüringer Wirtschaftsministeriums zu 65 Prozent finanziert worden. Busunternehmer Mario König zieht nach einem Jahr Regelbetrieb eine positive Bilanz. Bisher habe es keine antriebsbedingten Ausfälle bei den Bussen gegeben und auch die Batterien funktionierten noch einwandfrei, sagte König MDR THÜRINGEN. Wann der letzte noch verbliebene Dieselbus im Stadtverkehr von Bad Langensalza durch einen E-Bus ersetzt wird, ist trotzdem unklar. "Der Kauf steht und fällt mit einer Förderung", so König. Und die sei derzeit unklar.