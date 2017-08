Wie die Verbraucherzentrale MDR THÜRINGEN mitteilte, wird am Dienstag ein Bürger-Telefon geschaltet. Unter der Nummer 01361/5551425 könne sich Jedermann über den Stand der Dinge informieren. Die Verbraucher könnten zudem nachvollziehen, woher die gekauften Eier stammen. So könnten die Eier am Code erkannt werden und diese Codes seien auch auf der Internetseite der Verbraucherzentrale und auch bei Lebensmittelwarnung.de veröffentlicht. Dort sollte man schauen, ob die Eier darunter sind und dann könnten diese entsprechend zurück gegeben werden. Dann bekomme der Kunde entsprechenden Ersatz oder das Geld zurück.

Das Gesundheitsministerium sagte MDR THÜRINGEN, seit dem Wochenende sei bekannt, dass Eier aus den Niederlanden, die aus potentiell belasteten Betrieben stammen, auch in Deutschland an Ei-Produkte-Herstellungsbetriebe geliefert wurden. Das heißt Betriebe, die aus Eiern Eimasse, Eipulver oder Flüssigei herstellen. Doch solche Betriebe gebe es in Thüringen gar nicht. Ob die Ei-Produkte allerdings an Produzenten eierhaltiger Lebensmittel in Thüringen geliefert wurden, sei noch unklar. Die Ermittlungen seien noch längst nicht abgeschlossen. Eier und auch eierhaltige Lebensmittel könnten jedoch unbedenklich gegessen werden, weil die Fipronil-Konzentrationen in den belasteten Eiern sehr gering sei und unterhalb der zulässigen Höchstgrenze liegen.