In Thüringen ist die Zahl der Einbrüche in Einfamilienhäuser und Wohnungen leicht zurückgegangen. Im Vorjahr hat die Polizei in 1.400 Fällen ermittelt, im Jahr 2015 waren es noch 1.480 Fälle gewesen. Das geht nach Informationen von MDR THÜRINGEN aus der aktuellen Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS) hervor, die Innenminister Holger Poppenhäger (SPD) am Donnerstag vorstellt. Im Fünfjahresvergleich gesehen liegt die Zahl der Wohnungseinbrüche in Thüringen danach weiterhin auf hohem Niveau: Im Jahr 2011 zählte die Polizei im Freistaat lediglich 920 Einbrüche in Häuser und Wohnungen. Die Aufklärungsquote ist binnen Jahresfrist von rund 26 auf 30 Prozent im Jahr 2016 gestiegen. 380 Tatverdächtige hat die Polizei im Vorjahr ermittelt.