Bruttolohn Thüringer verdienen im Vergleich schlecht

Nach Angaben der Arbeitsagentur sind die Thüringer Löhne bundesweit immerhin am stärksten gestiegen. Laut Agentur zogen die Löhne 2016 im Vergleich zum Vorjahr um 2,9 Prozent an - deutschlandweit waren es 1,6 Prozent. Einen Lohnunterschied gibt es weiter auch zwischen Frauen und Männern. Demnach verdienten Frauen in Thüringen im Schnitt 2.280 Euro, während Männer einen durchschnittlichen Bruttoverdienst von 2.404 Euro erreichen. Nach Agenturangaben sorgt der höhere Industrieanteil in Thüringen, in dem vorrangig Männer beschäftigt sind, für diese Lücke.