Elmi-Übernahme durch Frischback Gewerkschaft spricht von "Geiz ist Geil"-Mentalität

Am Montag wurde bekannt, dass das Arnstädter Bäckereiunternehmen Frischback sieben geschlossene Filialen des insolventen Konkurrenten Elmi übernimmt. Es handelt sich um Geschäfte in Weimar, Gotha und Eisenach und Erfurt. Der Kaufvertrag für die Filialen sei am 27. Oktober unterzeichnet worden, teilte Frischback mit. Über die Kaufsumme sei von beiden Seiten Stillschweigen vereinbart worden.

Die Arnstädter Bäckereikette mit rund 130 Filialen und mehr als 800 Mitarbeitern befindet sich seinerseits in einem Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung. Der Antrag wurde im August am Amtsgericht Erfurt gestellt. Laut Geschäftsführer Alfred Heyl wurde dabei einer Sanierung in Eigenverantwortung zugestimmt. Ziel des Verfahrens sei es, das Unternehmen fortzuführen und die Arbeitsplätze zu sichern. Den Angaben nach produziert Frischback in Arnstadt und Schmalkalden und betreibt Filialen in Thüringen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Bayern und Hessen.