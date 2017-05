Im Streit um ein Ende der wirtschaftlichen Nutzung bestimmter Wälder geht Thüringens Umweltministerin Anja Siegesmund auf ihre Kritiker zu: Sie könne sich vorstellen, die staatliche Landesforstanstalt für stillgelegte Flächen zu entschädigen, sagte sie. Die Zahlungen könnten sich am Beispiel Nordrhein-Westfalen orientieren. Dort bekommt der staatliche Forstbetrieb 120 Euro jährlich für jeden Hektar Wald, der nicht mehr bewirtschaftet wird. Diesen Vorschlag mache sie, obwohl solche Stilllegungsprämien "nicht in der Geburtsurkunde von ThüringenForst vorgesehen sind".

Der Holzeinschlag ist für ThüringenForst, eine Anstalt des öffentlichen Rechts, die wichtigste Einnahmequelle. Bildrechte: MDR/Franziska Trogisch

Bei Förstern und privaten Waldbesitzern gibt es großen Widerstand gegen Siegesmunds Pläne, auf weiteren Thüringer Waldflächen kein Holz mehr zu ernten. ThüringenForst kritisiert die geplante Stilllegung, da der Betrieb seine wirtschaftliche Basis in Gefahr sieht. Leiter Volker Gebhardt sagte am Montagabend in der MDR-Sendung "Fakt ist!", ungenutzte Wälder würden Geld für Verkehrssicherung, Wanderwege und Jagd kosten. Die Stilllegung gefährde außerdem Arbeitsplätze in der Forstwirtschaft.



In Thüringen sollen insgesamt 25.000 Hektar Wald sich selbst überlassen werden. Umweltverbände unterstützen dieses Ziel der Landesregierung. Gestritten wird unter anderem um die Waldflächen rund um den Possen bei Sondershausen. Durch die Stilllegung sollen seltene Tier- und Pflanzenarten geschützt werden. Nach Angaben der Umweltministerin sind bereits 18.000 Hektar Wald in Thüringen dafür vorgesehen. Die Debatte dreht sich nun vor allem darum, wo die übrigen 7.000 Hektar liegen sollen.