Thüringer Landwirte rechnen mit einer mäßigen Ernte. Nach Einschätzung des Bauernverbands hat es für eine starke Ernte zu wenig Regen gegeben. Die Ertragsaussichten seien in diesem Jahr deshalb durchwachsen. Nach Angaben des Landwirtschaftsministeriums wurden in dieser Woche auf den Feldern rund um Erfurt bereits die ersten Getreidekörner geerntet. Auch in Ostthüringen rollten die Mähdrescher bereits.