Die Gewerkschaften werben auf ihren Veranstaltungen zum 1. Mai für mehr soziale Gerechtigkeit und eine solidarische Gesellschaft geworben.

DGB-Kundgebung in Gera Bildrechte: MDR/Steffi Magiera Diesen Anspruch müsse man gegen alle verteidigen, die mit falschen Versprechen und menschenverachtenden Parolen die Ängste schüren, sagte der Vize-Chef des DGB Hessen-Thüringen, Sandro Witt auf der zentralen DGB-Veranstaltung in Gera. Die Gewerkschaftskundgebung verfolgten etwa 650 Teilnehmer.



Außerdem fordern die Gewerkschaften ein Auftrags-Vergabe-Gesetz, das strenger darauf achtet, ob Unternehmen Tariflohn zahlen. IG-Metall Bundesvorstandsmitglied Wolfgang Lemb, sagte in Gera Voraussetzungen für soziale Gerechtigkeit seien Tarifverträge. Die Tarifbindung gerade in den ostdeutschen Bundesländern sei aber noch zu niedrig. "Es muss sozial gerecht zugehen für alle Menschen in diesem Land", sagte er.

Auch Rechtsextreme demonstrieren in Gera

Auch die rechtsextreme Partei III. Weg demonstrierte am 1. Mai in Gera. An dem Zug durch die Innenstadt haben mehr als 500 Neonazis teilgenommen. nach Polizeiangaben stellten sich ihnen rund 450 Menschen entgegen. Es habe keine größeren Zwischenfälle gegeben, so die Polizei. Die Polizei trennte beide Seiten. Es habe in der Clara-Zetkin-Straße eine Sitzblockade mit 200 Teilnehmern gegeben, erklärte eine Polizeisprecherin. Vereinzelt hätten Demonstranten von der Polizei zurückgedrängt werden müssen.

Rund 450 Menschen demonstrierten in Gera gegen eine rechtsextreme Demonstration Bildrechte: MDR/Wolfgang Hentschel Bei der zentralen Gewerkschaftskundgebung in Gera kritisierte IG Metall-Bundesvorstand Wolfgang Lemb, dass Rechtsextreme den 1. Mai immer häufiger für ihre Botschaften missbrauchen würden. Wie ihre "braunen Vorbilder" von einst würden sie heute wieder die Inhalte und Begriffe der Arbeiterbewegung stehlen, so Lemb. "Das lassen wir nicht zu." Ähnlich äußerte sich auch Ministerpräsident Bodo Ramelow (Die Linke) in einem Grußwort. "Wir lassen uns nicht einschüchtern", betonte er. "Nie wieder Faschismus, nie wieder Krieg." Gewerkschafter Lemb sagte, es sei das erste Mal, dass Gewerkschaften und Arbeitgeber an einem 1. Mai gemeinsam Position bezögen. Zusammen mit Vertretern der Politik hatten sie in einem Appell aufgerufen, am Montag in Gera Gesicht für Demokratie und Zivilcourage zu zeigen.



In der Vergangenheit war es bei Maikundgebungen immer wieder zu Zwischenfällen mit Rechtsextremen gekommen. Vor zwei Jahren stürmten Neonazis eine DGB-Kundgebung in Weimar. Die Polizei war mit mehreren Hundert Einsatzkräften im Stadtgebiet von Gera unterwegs und hatte Unterstützung aus anderen Bundesländern.

AfD-Demonstration in Erfurt

Björn Höcke bei der AfD-Demonstration in Erfurt Bildrechte: MDR/Alexander Reißland In Erfurt demonstrierten laut Polizei 1.200 Sympathisanten der AfD. Ein AfD-Sprecher kritisierte die bestehenden Gewerkschaften und stellte den "Alternativen Arbeitnehmerverband Mitteldeutschland" (ALARM) als alternative Gewerkschaft vor. AfD-Landeschef Björn Höcke griff in einer Rede die SPD an. Die Sozialdemokraten hätten in den vergangenen Jahren vor allem eine Politik für die Reichen und Mächtigen gemacht. Gewerkschafter Lemb von der IG Metall bezeichnete Höcke als "Hass-Redner wie sein rhetorisches Vorbild aus den dunkelsten Zeiten".