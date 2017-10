Verfassungsschutz warnt Extremisten werben verstärkt um Jugendliche

Thüringens Verfassungsschutzpräsident Stephan Kramer warnt vor einem steigenden Einfluss von Extremisten auf Kinder und Jugendliche in Thüringen. Kramer sagte in Erfurt, "ich sehe das als wachsendes Problem". Dass Rechtsradikale, Linksextremisten oder Islamisten versuchten, schon ganz junge Menschen für sich zu gewinnen, sei zwar kein Massenphänomen. Dennoch müsse diesem Trend früh genug begegnet werden, so der Behördenchef.