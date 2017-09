Zum selben Ergebnis kommt eine von den Verkehrsministerien Thüringens und Baden-Württembergs in Auftrag gegebene Studie, die im März dieses Jahres veröffentlicht wurde. In dem 371-seitigen Gutachten heißt es, eine Helmpflicht würde zwar das Risiko schwerer Unfallfolgen deutlich mindern. Die Expertenkommission äußerte jedoch verfassungs- und zivilrechtliche Bedenken. Die Studie gibt es hier als pdf . Darum sei mehr Aufklärungsarbeit durch Politik und Interessenverbände der bessere Weg, Fahrradfahrer freiwillig zum Helmtragen zu motivieren und so die Verkehrssicherheit zu erhöhen. Die könnte nach Auffassung des ADFC auch durch Tempo-30-Zonen auf vielbefahrenen Straßen und vor allem vor Schulen verbessert werden. Anzustreben sei zudem eine bessere Trennung von Auto-, Fahrrad- und Fußgängerverkehr. In dieser Hinsicht sei Thüringen ein Fahrrad-Entwicklungsland. Die Niederlande zum Beispiel zeigten, wie es besser gehe.

Radschnellweg in Göttingen: In dieser Hinsicht sei Thüringen ein Fahrrad-Entwicklungsland, so der ADFC

Tragischer Unfall jüngst bei Schleusingen, bei dem ein junger Radfahrer ums Leben kam. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Wie das Statistische Landesamt MDR THÜRINGEN mitteilte, ereigneten sich in Thüringen im ersten Halbjahr dieses Jahres insgesamt 794 Unfälle mit Fahrrädern. Das sind 2,5 Prozent mehr als im ersten Halbjahr des vergangenen Jahres. Die Zahl der Unfälle mit Personenschaden stieg leicht um 1,2 Prozent auf 573. Während die Zahl der getöteten Radfahrer im Halbjahresvergleich mit vier Verstorbenen gleich blieb, sank die Zahl der Schwerverletzten deutlich um rund 18 Prozent auf 134. Grund dafür ist, dass immer mehr Fahrradfahrer einen Kopfschutz tragen.



Rund 55 Prozent der Unfälle wurden von Fahrradfahrern selbst verschuldet. Hauptursachen der nicht selbst verschuldeten Fahrradunfälle waren fehlerhaft abbiegende Autos und Lastwagen sowie die Missachtung der Vorfahrt der Radler. Erst am Donnerstagmorgen war im Eichsfeldkreis ein Radfahrer beim Zusammenstoß mit einem LKW ums Leben gekommen. Der 64-Jährige war in Dingelstädt unterwegs, als ihn ein Lastwagenfahrer beim Linksabbiegen übersah. Der Mann starb noch am Unfallort an seinen schweren Verletzungen.