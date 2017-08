Soziologe bei "Fakt ist!": Angst vor Arbeitslosigkeit ist deutlich gesunken

Die Angst von Menschen vor sozialem und wirtschaftlichem Abstieg hat in den letzten Jahren in Deutschland nach Angaben des Leipziger Soziologen Holger Lengfeld stark abgenommen. Von den 1980er-Jahren bis 2005 sei die Angst vor Arbeitslosigkeit stetig gestiegen, sagte Lengfeld am Montagabend in der MDR-Sendung "Fakt ist!".

Prof. Dr. Holger Lengfeld Bildrechte: Prof. Dr. Holger Lengfeld Seit dem Jahr 2006 sei dieser Trend jedoch stark rückläufig. Seitdem habe sich die Zahl der Menschen halbiert, die Angst vor Arbeitslosigkeit haben. Diese Entwicklung stimme optimistisch, so Lengfeld. Nach wie vor sei der Arbeitsplatz die Quelle des individuellen Wohlstands. "Wenn die wegfällt, dann kann es allerdings kritisch werden."

Holger Schäfer vom Institut der deutschen Wirtschaft in Köln bestätigte diese Beobachtung. Wie sehr sich Arbeitnehmer Sorgen um ihre Zukunft machten, korreliere sehr stark mit der Entwicklung des Arbeitsmarktes beziehungsweise der Arbeitslosigkeit, sagte der Wirtschaftsexperte.

Holger Schäfer Bildrechte: IW Köln Die positive Entwicklung des Arbeitsmarktes in den vergangenen Jahren habe dazu geführt, dass sich auch viele Arbeitnehmer weniger Sorgen über einen materiellen Abstieg machten. Auf dem Arbeitsmarkt in Deutschland gebe es derzeit ein geringes Risiko, arbeitslos zu werden, und die Chancen, bei Arbeitslosigkeit schnell einen neuen Arbeitsplatz zu finden, sei "so hoch wie noch nie".

Deutlich kritischer äußerte sich in der Sendung hingegen Kirsten Joachim Breuer von der IG Metall in Erfurt. "Vielleicht ist das Risiko der Arbeitslosigkeit geringer. Aber nicht jeder Job ist gleich."

Kirsten Joachim Breuer Bildrechte: Kirsten Joachim Breuer Viele Menschen befänden sich in der Situation, dass sie mit ihrer Hände Arbeit allein ihr Leben nicht finanzieren könnten. Thüringen habe zwar in den vergangenen Jahren signifikante Lohnzuwächse zu verzeichnen gehabt. Im Bundesvergleich sei es aber nach wie vor ein Billiglohnland. Es gebe in Thüringen deutlich mehr Leiharbeit als in den meisten anderen Bundesländern. "Selbst wenn wir uns freuen können, dass die Angst vor Arbeitslosigkeit zurückgeht, so ist es schon problematisch, dass jeder Dritte derzeit Angst vor Arbeitslosigkeit haben muss", sagte der Gewerkschafter.

Nach den Worten des Soziologen Lengfeld sind Bildungsgrad und Ausbildungsstand einer der wichtigsten Faktoren für das Risiko von wirtschaftlichem Abstieg. Je geringer der Bildungsstand und die Qualifikation seien, desto risikoreicher sei die Situation für den Betroffenen.

Prof. Dr. Borwin Bandelow Bildrechte: Prof. Dr. med. Borwin Bandelow Der Psychologe und Angstforscher Borwin Bandelow von der Universität Göttingen verwies indes auf Untersuchungen, wonach Angst vor wirtschaftlicher Not ein wichtiger Antrieb des Menschen für die eigene Vorsorge ist. Die Angst davor, im Winter zu verhungern, habe schon vor Jahrtausenden dazu geführt, dass Menschen sich Nahrungsmittelvorräte angelegt hätten. "Die Unbekümmerten sind erfroren, die Ängstlichen haben überlebt", sagte er. Solche Persönlichkeitseigenschaften hätten sich von Generation zu Generation vererbt.

Auch heute sei zu beobachten, dass ängstliche Menschen im Wirtschaftsleben schneller aufsteigen könnten. "Weil sie Angst haben vor sozialem Abstieg, arbeiten sie oft länger und härter." Beispiele seien der Mikrosoft-Gründers Bill Gates und des US-Investors Warren Buffet, die als Kinder sehr ängstlich gewesen seien.

Ängstliche Menschen können auch verdammt reich werden. Prof. Dr. Borwin Bandelow, Uni Göttingen

