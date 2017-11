Fakt ist! aus Erfurt "Friedhöfe müssen moderner werden"

Friedhöfe müssen moderner werden, um den Wünschen von Verstorbenen und Hinterbliebenen gerecht zu werden. Das sagte Gerd Rothaug, Chef des Bestatter-Verbands Thüringen, am Montagabend in der MDR-Sendung Fakt ist! aus Erfurt. Mit ihm in der Runde diskutierten mit dem CDU-Landtagsabgeordneten Jörg Thamm und dem Pfarrer Ulrich Seidel zwei Verfechter sowie mit Torsten Schmitt ein vehementer Gegner der Friedhofspflicht.

Gerd Rothaug Bildrechte: Gerd Rothaug Rothaug sagte, "ein Friedhof ist ein Ort der Trauerbewältigung". Aber sie müssten sich auch bewegen und attraktiv sein. Dazu gehöre, dass Menschen zwischen mehreren Bestattungsoptionen wählen könnten. Als Beispiel nannte er die Ascheteilung - ein Teil wird wie gewöhnlich auf dem Friedhof beigesetzt, ein anderer Teil geht als Asche-Amulett oder in einer Urne mit nach Hause. An der Pflicht, sich auf dem Friedhof bestatten zu lassen, hält Rothaug aber fest. "Ein Friedhof ist ein Ort der Stille und gehört dazu."

200 Jahre Friedhofszwang in Deutschland

Gegenwird bekam der Chef des Bestatter-Verbands von Torsten Schmitt, der Mitglied bei Aeternitas ist, einem Verein, der sich für eine Öffnung der Bestattung einsetzt. Der Friedhofszwang sei eine unangemessene Bevormundung der Bürger und diene allein Lobbyinteressen", sagte er. Um im Trauerfall die Überreste des Verstorbenen in einer Urne mit nach Hause zu nehmen, wählten deshalb einige den Weg über das Ausland - Schweiz, Niederlande oder Tschechien, wo dies ganz legal ist. In Deutschland herrscht dagegen mit Ausnahme von Bremen seit 200 Jahren Friedhofspflicht und wird bei Verstoß mit einem Ordnungsgeld geahndet.

Torsten Schmitt Bildrechte: Torsten Schmitt In Thüringen öffnete sich das vor kurzem, wie auch in anderen Bundesländern längst geschehen: So machte die rot-rot-grüne Koalition den Weg für Waldbestattungen frei. Dabei handelt es sich streng genommen immer noch um Friedhöfe unter kommunaler Aufsicht. Dennoch ist eine Urnenbestattung zwischen den Bäumen möglich. Nur an der Umsetzung hapert es noch. So versucht die Stadt Bad Berka im Weimarer Land seit Jahren, einen Friedwald einzurichten, zog sogar bis vors Verwaltungsgericht und bekam recht. Doch bis heute gibt es im Ort keinen Bestattungswald. Frieder Witte von der Bürgerinitiative "Bestattungswälder in Thüringen" schob dies bei Fakt ist! auch auf den trägen Verwaltungsapparat.

"Friedhöfe verursachen enorme Kosten"

Jörg Thamm Bildrechte: Jörg Thamm Der CDU-Landtagsabgeordnete Jörg Thamm sperrte sich wie seine Fraktion bis zuletzt gegen eine Öffnung des Friedhofszwangs - und hat dabei vor allem die Finanzen im Blick. "Ein Friedhof verursacht enorme Kosten", sagte Thamm, der als Bürgermeister der Landstadt Plaue im Ilm-Kreis selbst über eine Friedhofsanlage wacht. Nur wenn alle verpflichtet sind, sich auf einem Friedhof bestatten zu lassen, rechneten sie sich halbwegs, ohne dass Bürger zu sehr belastet würden oder die Kommunalaufsicht dazwischenfunke. Bei einer Abschaffung der Friedhofspflicht müssten vor allem kleinere Friedhöfe um ihre Existenz bangen, mutmaßte Thamm.

