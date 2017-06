Fahrverbote für Dieselfahrzeuge sind laut dem Bundestagsabgeordneten Herbert Behrens (Linke) nur das allerletzte Mittel. Das sagte der Vorsitzende des Abgasuntersuchungsausschusses in der MDR-Sendung "Fakt ist!" am Montagabend. "Fahrverbote sind erst dadurch ins Gespräch gekommen, weil es in den vergangenen Jahren Betrug gab", sagte er und ergänzte zum Abgasskandal: "Autos fahren in der Praxis nicht auf der Rolle, sondern auf der Straße."

Der Diesel - eine Dreckschleuder?

Herbert Behrens Bildrechte: Herbert Behrens Bei der Fakt ist!-Debatte aus Erfurt war mit dem Diesel Deutschlands einstige Vorzeige-Antriebstechnologie Thema. Der Abgasskandal und Fahrverbots-Pläne in Großstädten setzten ihm zuletzt gehörig zu und verpassten ihm zunehmend das Image einer Dreckschleuder. Doch stimmt das? Und sollten Dieselfahrzeuge deshalb künftig aus den Städten verbannt werden? Darüber tauschten sich Rolf W. Menzel (Automobilclub von Deutschland) und Eckehart Rotter (Verband der Automobilindustrie) sowie Arne Fellermann vom BUND und der besagte Herbert Behrens aus.



Behrens forderte, dass dort, wo Werte manipuliert wurden, Autohersteller die Wagen zurückkaufen oder umrüsten. Außerdem forderte er ein Aus für Dieselprivilegien - etwa Steuervorteile gegenüber Benzinern. Der Abgeordnete der Linken gilt aber auch als Verfechter einer Verkehrswende - weg vom Autoverkehr, hin zu mehr öffentlichen Personennahverkehr. "Es geht nicht darum, den Diesel auszumerzen und alles wird gut", sagte er. "Wir haben eine enorme Verkehrsbelastung - auch in kleineren Städten. Deshalb müssen wir uns die besonders starken Emittenten anschauen." Außerdem müsste es mehr Alternativen für Pendler geben.

Eckehart Rotter Bildrechte: Eckehart Rotter Für den Sprecher des Verbands der Automobilindustrie, Eckehart Rotter, ist der Diesel für den Klimaschutz notwendig - und ein wahrer "CO2-Champion". Kohlendioxid ist als Treibhausgas ein entscheidender Faktor beim Klimawandel. Und da schneidet der Diesel im Schnitt tatsächlich besser ab als der Benziner. Für die Autobranche sind die Diesel vor allem aber auch wichtig, um von 2020 an den EU-Flottengrenzwert von 95 Gramm CO2 je Kilometer einhalten zu können.



Allerdings kam zuletzt eine zweite Form von Gasen ins Gespräch, nämlich die Stickoxide, auch NOx abgekürzt. Und die werden vor allem von Dieselmotoren ausgestoßen. In hohen Dosen ist NOx ein Atemgift und fördert die Feinstaubbildung. Einige Studien stellen auch Zusammenhänge zwischen vorzeitigen Todesfällen und hoher Stickoxid-Belastung her. Zuletzt wurden an einigen Messstellen die Schadstoff-Grenzwerte überschritten. Stuttgart plant deshalb Diesel-Fahrverbote und auch München denkt darüber nach. Städte in Mitteldeutschland haben bislang keine Fahrverbote geplant.

"Dieselfahrer werden verunsichert"

Rolf W. Menzel Bildrechte: Rolf W. Menzel Der Vertreter der Automobilindustrie erklärte bei "Fakt ist!", dass Fahrverbote nicht die Lösung seien. Um die Stickoxid-Werte in den Städten zu verringern, müssten andere Lösungen her. So müsse einerseits der Verkehrsfluss verbessert werden. Beispielsweise ginge das mit "grünen Wellen". Andererseits müssten Euro-5-Autos - mit 40 Prozent machen sie den größten Bestand an Dieselfahrzeugen auf deutschen Straßen aus - entsprechend nachgerüstet werden, um die Stickoxidemissionen zu verringern. Die angekündigten Verbote verunsicherten nur die Kunden. Das schade der Branche.



Rolf Menzel, Rechtsanwalt und Vizevorsitzender des Automobilclubs von Deutschland, sah das ähnlich. "Als erstes wird immer der Autofahrer zur Kasse gebeten", sagte er. "Doch was ist mit der Industrie, den Haushalten und schlechtem Ausbau der Infrastruktur"? Sie alle trügen zum Schadstoffausstoß bei. Die Diskussion werde aber stets um den Dieselfahrer geführt. Menzel hielt das für wenig sachlich und hilfreich. Von einem Fahrverbot hielten er und sein Verband nichts. Menzel forderte vor allem eine bessere Infrastruktur. Rotter ergänzte, dass künftig immer mehr Euro-6-Diesel auf den Straßen unterwegs sein würden - und immer weniger ältere Diesel. Das Problem werde sich damit allein beheben.

"Diesel macht den Menschen krank"

Arne Fellermann Bildrechte: Arne Fellermann Die Euro-6-Norm als Lösung aller Abgasprobleme? Für Arne Fellermann von der Umweltorganisation BUND ist das ein Mythos. "Neue Diesel sind keine sauberen Diesel", sagte er. Fellermann nannte Zahlen des Umweltbundesamts, nach denen selbst heutige Euro-6-Diesel-Autos die vorgegebenen Grenzwerte massiv übersteigen. "Diesel macht den Menschen krank", sagte er. Zuletzt wollten die Umweltschützer gerichtlich erzwingen, dass das Kraftfahrtbundesamt ein Verkaufsverbot für bereits zugelassene Diesel-Autos der Euro-Norm 6 verhängt, die auf der Straße die vorgegebenen Abgas-Grenzwerte nicht einhalten. Allerdings scheiterten sie an einer EU-Verordnung.



Laut Fellermann ist ein Fahrverbot für ältere Diesel deshalb nicht zielführend, weil selbst die neuesten Autos noch zu dreckig sind. Selbst mit einer blauen Plakette würden diese Autos noch die Luft verschmutzen. Zum anderen sei das "Klimaschutzargument Diesel" der Autoindustrie überholt, so der BUND-Verkehrsexperte. Einst sei es ein gutes Argument gewesen, sagte er. Heute stimme das nicht mehr. "Benziner sind zwar effizienter geworden. Diesel aber haben bei Motorleistung und Gewicht zugelegt - die Fahrzeuge sind immer größer, stärker und energiehungriger geworden", sagte Fellermann.