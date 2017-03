Debatte über Multifunktionsarena in Erfurt Mohring und Kemmerich für neues Betreiberkonzept

Die Landesvorsitzenden von CDU und FDP in Thüringen, Mike Mohring und Thomas Kemmerich, fordern ein neues Betreiberkonzept für die Multifunktionsarena in Erfurt. Die derzeitige Konstruktion der Betreibergesellschaft mit den Gesellschaftern Messe GmbH und Erfurter Stadtwerken sei ein "Geburtsfehler", sagten die beiden Politiker am Montagabend in der MDR-Sendung "Fakt ist!" aus Erfurt. Man müsse den notwendigen wirtschaftlichen Erfolg der Arena und ihre Funktion als Spielstätte des Fußball-Vereins FC Rot-Weiß Erfurt voneinander trennen, sagte Kemmerich. Mohring sprach von einem Dilemma, das darin bestehe, dass die Arena GmbH auch vor dem Hintergrund des EU-Beihilferechts eine marktübliche Miete vom Verein verlangen müsse, die dieser aber nicht leisten könne.

Die Multifunktionsarena in Erfurt Bildrechte: MDR/Marcus Scheidel "Wenn man dieses Konstrukt auf sichere Beine stellen will, muss man die Bundesmittel, die hier geflossen sind, ablösen", sagte Mohring weiter. Dann sei die Betreiber-Gesellschaft auch nicht mehr an die mit der Förderung durch EU und Bund verbundenen Bedingungen für die Multifunktionsarena gebunden. Diese sehen vor, dass die Multifunktionsarena in hohem Maße touristische Zwecke etwa als Ort für Veranstaltungen außerhalb des sportlichen Bereiches erfüllen muss. "Dann kann man auch eine Miete verlangen, die der Verein tragen kann."

Kemmerich sprach von "Kardinalfehlern", die die Erfurter Stadtverwaltung gemacht habe. Es sei zu aufwändig gebaut und mit zu viel Miete kalkuliert worden. Er sei gegen eine Beteiligung der Stadtwerke an der Betreiber-GmbH. Die Konstruktion mit landeseigener Messe GmbH und den Erfurter Stadtwerken sei zu kompliziert. Sowohl Kemmerich als auch Mohring bezeichneten die Multifunktionsarena aber als wichtigen Standortfaktor sowohl für die Stadt als auch das Land. Überblick über Fußballstadien in Mitteldeutschland - Baujahr, Zuschauerzahlen, Kosten, Vereine Bildrechte: MDR/Fakt ist!