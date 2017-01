Carsten Schneider, Vize-Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion, hält eine rot-rot-grüne Koalition nach der Bundestagswahl für unwahrscheinlich. Das erklärte der Thüringer Abgeordnete am Montagabend in der MDR-Sendung "Fakt ist...!" Für eine künftige Bundesregierung gehe es um internationale Lösungen. Mit der Linkspartei im Bund mit einer Sahra Wagenknecht an der Spitze könne man eine Bundesregierung nicht führen. Da sei es schwierig, eine gemeinsame Basis zu finden, sagte der Fraktionsvize, der in Thüringen auch stellvertretender Vorsitzende seiner Partei ist.

Carsten Schneider Bildrechte: Carsten Schneider Anders verhielten sich die Dinge in Thüringen. Schneider hatte den Koalitionsvertrag dort selbst mit ausgehandelt. "Die Linke in Thüringen hat sich 15 Jahre auf eine Regierung vorbereitet", sagte er. Ob die SPD mit einer Partei eine Koalition eingehe, hänge stets davon ab, wessen Programm am besten zu SPD-Inhalten passt und ob sich die Menschen gegenseitig vertrauen.



Mit Blick auf Thüringen sagte Schneider, dass keine stabile Regierung zusammengekommen wäre, wenn die SPD der Linken das Innenministerium und damit die innere Sicherheit überlassen hätte - Stichwort: Abschaffung des Landesamts für Verfassungsschutz. Das traf einen Kern der Debatte: Musste die Linke als stärkste Kraft bei den Landtagswahlen zu viele Zugeständnisse an SPD und Grüne machen? Die Landeschefin der Linken, Susanne Hennig-Wellsow, wies das zurück. "Wir haben gar nichts aufgegeben." 80 Prozent der Inhalte hätten in den drei Parteien übereingestimmt. Bei der Abschaffung des Verfassungsschutzes sei man anderer Auffassung als die SPD gewesen - das sei im Koalitionsvertrag entsprechend benannt worden.

Susanne Hennig-Wellsow Bildrechte: IMAGO Anders als Schneider entpuppte sich Hennig-Wellsow als Fan von Rot-Rot-Grün im Bund. Das sei ein Modell, das Schule machen solle, wer die große Koalition ablösen will, sagte sie. Und Sahra Wagenknecht? Sie sei eine der linkesten in der Linken und damit weit entfernt von der rechten AfD. Zuletzt war Wagenknecht nachgesagt worden, der AfD mit ihrer Rhetorik in die Hände zu spielen. Hennig-Wellsow: Vieles sei missinterpretiert worden. "Egal, was sie jetzt sagt - sie wird jetzt immer in eine Ecke gerückt."

In der sächsischen CDU herrscht mit Blick auf den thüringischen Nachbarn "schon die Angst", sagte der dortige Finanz- und haushaltspolitische Sprecher, Jens Michel, bei "Fakt ist...!" Er habe sehr große Skepsis, ob Rot-Rot-Grün Thüringen zukunftsfähig aufbauen könne. In Sachsen regiert die CDU seit 26 Jahren - entweder allein oder mit einem Koalitionspartner - und ist schon so etwas wie eine Hegemonialpartei. Eine linke Regierung sei der Ruin, sagte Michel.

Jens Michel Bildrechte: privat Die CDU in Sachsen profitiere mittlerweile sogar wieder von der Beliebtheit Angela Merkels als Kanzlerin. "Zwischenzeitlich war das eher nicht so." Doch jetzt, wo die "Irrungen der unkontrollierten Einwanderung behoben sind", sei das wieder der Fall, sagte Michel.



Offenbar treffen in Thüringen und Sachsen auch unterschiedliche Politikstile aufeinander. Laut Hennig-Wellsow gebe es bei Rot-Rot-Grün keine Basta-Politik. "Das ist kein Stil, der in die heutige Zeit passt." CDU-Mann Michel entgegnete: "Sie haben sich auf Kosten der Steuerzahler geeinigt." Er führte als Beispiel die Wiedereinführung der Lehrer-Verbeamtung an. Laut Hennig-Wellsow war es dagegen die CDU, die den größten Schuldenberg hinterlassen hat.

Cornelia Lüddemann Bildrechte: privat Die Grünen-Fraktionsvorsitzende in Sachsen-Anhalt, Cornelia Lüddemann, zeigt sich offen für neue Konstellationen auf Bundesebene. Dreier-Bündnisse seien eine gute Sache. Sie belebten das Geschäft und es gebe einen ständigen Austausch - eine neue Art von Politik. Die sogenannte Kenia-Koalition decke mit dem eher konservativen CDU-Landesverband über die SPD bis hin zum eher linken Grünen-Landesverband ein weites Spektrum ab. So könne man vieles zusammen stemmen. Als Beispiel nannte Lüddemann die Verjüngung der Lehrer oder mehr öffentliche Sicherheit. "Ich erlebe hohe Zustimmung für die Koalition." Für den Bund wünscht sie sich angesichts eines möglichen Bundestags mit sechs Parteien mehr Mut bei Koalitionen. "Bundespolitiker sollten mehr nach Thüringen, Sachsen-Anhalt oder Rheinland-Pfalz schauen", sagte sie.

SPD-Mann Schneider konnte dem nichts abgewinnen. "Das teile ich nicht", sagte er. Erstens sei es problematisch, da man sich in einem Dreierbündnis stets im Bundesrat enthalte. Außerdem seien Konstellationen ohne politische Ausrichtung wie die Kenia-Koalition ein Grund dafür, dass einige Wähler keine politische Orientierung mehr hätten und zur AfD abwanderten. "Deshalb bin ich für klare Verhältnisse und Lager."