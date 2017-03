Menschen haben ein Recht auf hohe Qualität in der Berichterstattung der Medien. Das unterstrich Boris Lochthofen, Direktor des MDR LANDESFUNKHAUSES THÜRINGEN, am Montag in der Sendung "Fakt ist!". Lochthofen ermunterte die Zuschauer, kritisch und skeptisch zu sein - kurz: sich einzumischen. "Wir leben in einem aufgeklärten Zeitalter." Auch Journalisten machten Fehler. "Wir lernen gerade in Siebenmeilenstiefeln hinzu, wie sich Berichterstattung und journalistisches Handwerk weiterentwickeln müssen", sagte Lochthofen.

Bei "Fakt ist!" aus Erfurt ersetzten Stehtische diesmal die Publikumsplätze. "Meinungsmacht im Mediendschungel" hieß der Titel der Sendung. Publikumsgäste kamen selbst zu Wort und stellten ihre Fragen. Dadurch sollte etwas Orientierung in den Dschungel gebracht werden. Neben Landesfunkhaus-Chef Lochthofen vervollständigten Frank Richter, Geschäftsführer der Stiftung Frauenkirche in Dresden, und der Kommunikationswissenschaftler Gerhard Vowe von der Uni Düsseldorf die Runde.

Hat das Vertrauen in die Medien abgenommen?

Laut Kommunikationswissenschaftler Vowe gibt es Anzeichen dafür, dass das Vertrauen in die Medien in den vergangenen Jahren ein Stück zurückgegangenen ist. Allerdings sei es insgesamt stabil. 40 Prozent vertrauten demzufolge den Medien. 50 Prozent seien skeptisch. Und 10 Prozent seien misstrauisch - 2 bis 3 Prozent von ihnen brüllten sehr laut, Stichwort "Lügenpresse". Um die 50 Prozent Skeptischen müsse man kämpfen, sagte Vowe.

Boris Lochthofen Bildrechte: privat Frank Richter bestätigte die Zahlen: Das grundsätzliche Vertrauen in die Öffentlich-Rechtlichen und in die Tageszeitungen sei nach wie vor relativ hoch. Allerdings gebe es Hinweise, dass zuletzt ein Vertrauensverlust einsetzte. Bestimmte Ereignisse hätten schwer erarbeitetes Vertrauen gekostet. Laut Richter kam in der Berichterstattung über die Ukraine-Krise die Kritik selbst aus der eigenen Zunft: die Perspektive Russlands sei nämlich zu kurz gekommen. Auch die Pegida-Berichte seien der Medien-Akzeptanz nicht unbedingt förderlich gewesen, sagte Richter. Bei einem Gast aus dem "Fakt ist!"-Publikum war es der Trauermarsch von Regierungschefs nach dem Anschlag auf die französische Satirezeitung "Charlie Hebdo" in Paris, der Vertrauen kostete. Auf den Bildern sieht es so aus, als führten sie eine große Menschenmenge an. In Wahrheit wurde der Zug in einer Nebenstraße aufgenommen - aus Sicherheitsgründen. Das Vertrauen habe extrem gelitten, sagte der Mann im Publikum.

Wie Vertrauen schaffen?

Wie also Vertrauen schaffen? Gerhard Vowe schlug unter anderem vor, nicht nur Journalismus für den gebildeten Großstädter zu machen, sondern andere Lebenswelten zu berücksichtigen. Zudem würde er auch - wenn auch mit Bauchschmerzen - die Herkunft bei Straftätern nennen. "Es besteht hier ein hohes Informationsbedürfnis der Öffentlichkeit." Boris Lochthofen sagte dazu, beim MDR werde es weiterhin eine Einzelfallentscheidung geben, ob man die Herkunft nenne oder nicht. In einem mutmaßlichen Vergewaltigungsfall in Jena hatte MDR THÜRINGEN seine Entscheidung begründet und so transparent gemacht. In puncto "mehr Vertrauen schaffen" erklärte Lochthofen zudem: "Wir sollten nicht danach streben, das letzte Misstrauen zu beseitigen. Denn es ist auch ein Motor, uns voranzutreiben."

Bleibt die Qualität auf der Strecke?

Frank Richter Bildrechte: privat Spätestens seit dem Siegeszug des Internets unterliegt die Welt der Medien permanentem Wandel. Bleibt da, wo es auf Geschwindigkeit ankommt, die Qualität auf der Strecke? Einige Gäste im Studio befürchteten dies. Kommunikationswissenschaftler Vowe bestätigte: Es gebe eine enorme Beschleunigung und einen Wettlauf um Aktualität. Relevanz und Richtigkeit fielen sehr oft hinten herunter. Boris Lochthofen merkte an: Die Öffentlich-Rechtlichen müssten damit anders umgehen. "Gescheite Nachrichten zu liefern ist wichtig." Bei dynamischen Ereignissen auch mal durchzuatmen und Hysterie keine Chance zu geben, das sei daher das Credo, sagte Lochthofen.



Im Publikum wurde einmal mehr deutlich: Menschen nehmen Nachrichten völlig unterschiedlich auf. So gab ein 18-jähriger Schüler an, den öffentlich-rechtlichen Fernsehnachrichten zu vertrauen. Ein älterer Mann sagte, er vertraue am meisten der Tageszeitung - dort könne man auch Leserbriefe schreiben. Ein anderer gab von sich an, zwei Nachrichtenquellen zu nutzen - eine private und eine öffentlich-rechtliche.

Nachrichten aus sozialen Netzwerken