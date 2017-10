Das Reformationsjubiläum ging an der Wirklichkeit der Kirchengemeinden vorbei. Zu dieser Einschätzung kam der frühere Leipziger Thomaspfarrer und Autor Christian Wolff in der MDR-Sendung Fakt ist! aus Erfurt. Gerade Gemeinden in Ostdeutschland wüssten oft nicht, wie es weitergeht, sagte er. "Es wird personell beschnitten und es herrscht viel Frust". Wolff habe sich deshalb gewünscht, dass zum Reformationsjubiläum über die Situation der Kirchen in einer säkularen Gesellschaft viel mehr gesprochen wird. Doch dieser Wunsch sei unerfüllt geblieben.

Laut Wolff befindet sich die Kirche gegenwärtig in einer Krise. Die evangelische Kirche habe es anlässlich 500 Jahre Reformation weder geschafft, dies deutlich nach außen zu kommunizieren, noch die Krise innerhalb der Kirche offen anzusprechen. "Es war wie übergestülpt, auch wenn Wunderbares dabei war", sagte Wolff über das Reformationsjubiläum. Er und der Wittenberger Theologe Friedrich Schorlemmer hatten zuletzt bereits in einer Streitschrift von einem verschenkten Reformationsjahr gesprochen, was innerhalb der evangelischen Kirche auch auf Kritik gestoßen war.

Irmgard Schwaetzer: Viel ist in Bewegung gekommen

Irmgard Schwaetzer, Präses der Synode der Evangelischen Kirche Deutschland Bildrechte: Irmgard Schwaetzer Die Präses der Synode der Evangelischen Kirche, Irmgard Schwaetzer, widersprach der Einschätzung. "Absicht war es, mit vielen Menschen ins Gespräch zu kommen", sagte sie. Das Interesse an der Glaubensbotschaft sei sehr groß gewesen. Die reformatorische Theologie - in direkter Beziehung zu Gott stehen und dabei keinen Priester oder Theologen zu brauchen - sei Anspruch gewesen. Schwaetzer beobachtete: Bei den Gottesdiensten in Wittenberg sei dabei ganz viel in Bewegung gekommen. Aber sie sagte auch, dass nicht alles gut war zum Reformationsjubiläum. Darüber müsse geredet werden. Ähnlich sah das später die ehemalige Wittenberger Pfarrerin Kristin Jahn. "Da ist einiges falsch gelaufen, auch wenn wir den schönsten Sommer in Wittenberg erlebt haben", sagte sie.

Der Journalist Benjamin Lassiwe begleitete das Jubiläum intensiv. Ihm zufolge hat vor allem der Staat profitiert, während die Kirchen sich fragen lassen müssen, was sie falsch gemacht haben. "Die Hotels waren voll, es war unmöglich in Wittenberg eine Unterkunft zu bekommen." Dagegen habe die "Weltausstellung Reformation" in der Lutherstadt nicht gerade viele Besucher angelockt. Ähnlich war dies beispielsweise bei den Kirchentagen "Auf dem Weg" wie in Leipzig. Die Veranstalter planten mit 50.000 Tickets, verkauft wurden gerade mal 15.000. Lassiwe sprach von einem falschen Konzept in Wittenberg. Statt Kirchen-Pavillons im Park hätte man das Fest in die Wittenberger Altstadt verlegen sollen.

Giordano Bruno Stiftung: Luther nicht feierwürdig

Maximilian Steinhaus von der Giordano Bruno Stiftung Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Zu einem vernichtenden Ergebnis kam unterdessen Maximilian Steinhaus von der religionskritischen Giordano Bruno Stiftung, die nach eigenen Angaben von einem Humanismus im Sinne der Aufklärung steht. "Die Kirche hat die Chance vertan, sich endgültig von Luther zu lösen", sagte er. Luther habe massiv gegen Juden gehetzt, Steinhaus sprach von einem "regelrechten Vernichtungsprogramm". "Luther ist absolut nicht feierwürdig", sagte er weiter. EKD-Synodenpräses Schwaetzer erwiderte vehement: Man habe sich mit Luthers Judenfeindlichkeit klar auseinandergesetzt und davon distanziert. "Ich frage mich, auf welchen Veranstaltungen Sie waren", sagte sie in Richtung Steinhaus. Anstoß seiner Kritik waren vor allem die Steuergelder, die ins Reformationsjubiläum flossen. Der Staat habe gegen seine Pflicht zur weltanschaulichen Neutralität verstoßen, sagte der Mann von der Stiftung.

250 Millionen Euro vom Staat