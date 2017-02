"Fakt ist!"-Debatte über Sicherheit Geibert und Marx für mehr Polizisten in Thüringen

Thüringens früherer Innenminister Jörg Geibert und die SPD-Landtagsabgeordnete Dorothea Marx fordern mehr Polizisten im Land. Die CDU-SPD-Regierung habe in der vergangenen Legislaturperiode die Polizei "kaputt gespart", sagte Marx am Montagabend in der MDR-Sendung "Fakt ist!". Hier müsse nachgearbeitet und geschaut werden, "dass wir das wieder aufholen". Der CDU-Politiker Geibert verwies darauf, dass die Zahl der Polizeieinsätze deutlich gestiegen sei. Das betreffe auch den Bereich der allgemeinen Kriminalitätsbekämpfung. So habe etwa die Zahl der Einbruchdiebstähle deutlich zugenommen, wogegen die Aufklärungsquote nur bei 15 Prozent liege.

Bereitschaftspolizei "fehlt eine Hundertschaft"

Der Thüringer Landesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei, Kai Christ, verwies darauf, dass allein bei der Bereitschaftspolizei im Land "etwa eine Hundertschaft" fehle. Das Land müsse - auch um das altersbedingte Ausscheiden von Beamten zu kompensieren - ab 2018 mindestens 300 Polizisten pro Jahr einstellen.

Valentin Lippmann Bildrechte: DAVID BRANDT Der parlamentarische Geschäftsführer der Grünen im sächsischen Landtag, Valentin Lippmann, sagte in der Sendung, es würden deutschlandweit mehr Polizisten benötigt. "Alle Länder sind wohl weg von dem Trip, dass man da kürzen kann." Die Einsparungen bei der Polizei müssten schleunigst beendet werden. Allerdings sei auch eine Debatte über die Qualität und Ausbildung der Polizei notwendig.

Dem stimmte auch Prof. Hartmut Aden vom Forschungsinstitut für öffentliche und private Sicherheit in Berlin zu. "Es nützt nichts, mehr Leute einzustellen, wenn es nicht genügend Computer und Autos bei der Polizei gibt", sagte er. Ein wichtiger Aspekt sei zudem die Erreichbarkeit der Polizei. So müsse auch in dünn besiedelten ländlichen Gebieten gewährleistet sein, dass die Polizei schnell am Einsatzort sein könne. Gerade im Bereich der Aufklärung von Einbruchsdiebstählen müssen "rangeklotzt" werden. Das sei für das Sicherheitsgefühl der Bürger sehr wichtig.

Debatte über Strukturen permanent führen

Prof. Dr. Hartmut Aden Bildrechte: Hartmut Aden Mit Blick auf Bedrohungen durch Terrorismus warnte der Experte vor Panikmache. Es habe immer schon wechselnde Bedrohungen gegeben. Damit müsse ein Sicherheitssystem umgehen können. Wichtig sei, dass die Sicherheitsbehörden Situationen wie etwa den Terroranschlag im Dezember in Berlin auswerteten und analysierten, wie die Sicherheitsbehörden zusammengearbeitet hätten und was hier möglicherweise an Strukturen und Vorgehensweisen verändert werden müsse. Hier bedürfe es auch mehr Selbstkritik der Behörden. Trotz aller neuartigen Sicherheitsprobleme sei das Leben in Deutschland aber "noch viel sicherer als in vielen anderen Teilen der Welt".

Zur Diskussion über eine stärkere Zentralisierung der Sicherheitsbehörden in der Bundesrepublik äußerten sich Aden und auch der ARD-Terrorismusexperte Holger Schmidt in der Sendung skeptisch. Die föderale Struktur mit der Zuständigkeit der Länder für die Polizei habe durchaus Vorteile, sagte Aden. So könnten einzelne Länder bei Innovationen vorangehen. Jedoch brauche ein solches System mit vielen Behörden auch eine gute Koordination. Schmidt sagte, er sehe keinen Vorteil darin, die Verfassungsschutzbehörden unter die Verfügungsgewalt des Bundes zu stellen. Jedoch sei es aus seiner Sicht sinnvoll, den Bundesbehörden eine stärker koordinierende Rolle zu geben.

Videoüberwachung "kein Allheilmittel"

Dorothea Marx Bildrechte: MDR/ Holger John Kontrovers wurde in der Sendung über die Forderung nach mehr Videoüberwachung diskutiert. Während CDU-Politiker Geibert für mehr Videoüberwachung öffentlicher Räume plädierte, weil die das Sicherheitsgefühl der Bürger stärke, sprach Grünen-Politiker Lippmann von einer "Phantomdebatte". Videoüberwachung verhindere keine Straftaten. "Dem Terroristen ist es scheißegal, ob er dabei gefilmt wird, wie er sich in die Luft sprengt", sagte Lippmann. Die SPD-Abgeordnete Marx sagte, Videoüberwachung sei "kein Allheilmittel". Experte Aden sprach von einem "trügerischen Sicherheitsgefühl". Eine Kameraüberwachung bringe wenig, "wenn niemand dahinter sitzt, der ein schnelles Eingreifen der Polizei veranlassen kann". Es dürfe auch nicht soweit kommen, "dass man auf Schritt und Tritt von Kameras im öffentlichen Raum erfasst wird".