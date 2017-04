Die Thüringer Landesregierung setzt bei der Tourismuspolitik auf die vier "zentralen Leitprodukte" Weimar, die Wartburg, den Rennsteig und die Landeshauptstadt Erfurt. Das sagte Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee am Montagabend in der MDR-Sendung "Fakt ist!". Diese vier Leitpunkte seien in der Tourismusstrategie des Landes definiert. "Die legen wir ins Schaufenster auch bei der Vermarktung, sie sollen die Menschen dann auch in die angrenzenden Räume locken", so der Minister. Wer die Wartburg und Eisenach besuche, gehe auch auf den Baumkronenpfad im Naturpark Hainich, so das Kalkül.