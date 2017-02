Es wird auch noch geprägt: Falschmünzerei sitrbt nicht aus Bildrechte: IMAGO

Trotzdem erscheint die Gefahr, eine Blüte untergejubelt zu bekommen, weiterhin gering. Nach Angaben des Thüringer Einzelhandelsverbandes liegt die Wahrscheinlichkeit, mit Falschgeld in Berührung zu kommen, im Promillebereich. Insgesamt tauchten im vergangenen Jahr rund 3.500 Fälschungen auf - mehr als doppelt so viele wie 2015. Besonders die Zahl falscher Münzen nahm demnach zu. Mit rund 2.500 waren im letzten Jahr dreimal so viele aufgetaucht als im Jahr zuvor. Am häufigsten seien Zwei-Euro-Münzen gefälscht worden.



Bei den Banknoten kamen vor allem falsche 20- und 50-Euro-Scheine in Umlauf. Laut Landeskriminalamt wird das Falschgeld besonders in kleineren Geschäften genutzt, um Einkäufe geringeren Werts zu bezahlen, um dann in den Besitz des echten Wechselgeldes zu gelangen. Die Polizei rät, Banknoten immer aufmerksam zu prüfen. Wer trotzdem einer Blüte aufgesessen ist, kann dafür nirgendwo Ersatz beanspruchen.