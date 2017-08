Können Wolfshunde in der freien Wildbahn überhaupt überleben?

Die Wölfin, die auf dem Truppenübungsplatz Ohrdruf nachgewiesen wurde, hat möglicherweise Nachwuchs bekommen. Bildrechte: NABU-Landesarbeitsgruppe Wolf/S. Böttner Laut vorherrschender Lehrmeinung nur bedingt und zwar, wenn sich eine Hündin und ein Wolf paaren. Im umgekehrten Fall wird davon ausgegangen, dass die Wölfin nicht überlebensfähige Junge zur Welt bringt. Es gibt aber auch Experten, die davon ausgehen, dass es in Europa jede Menge Wölfe gibt, die in ihrem Stammbaum möglicherweise auch Hunde haben. Deren Mischlingskinder wiederum könnten überlebensfähig sein. Im Fall der Ohrdrufer Wölfin wäre eine Paarung mit Hunden auch in der Vergangenheit ein Grund für die Standorttreue des Tieres. Ohne Partner halten Experten eine Weiterwanderung für wahrscheinlich. Gut möglich, dass nun erstmals Nachkommen überlebt haben und von der Wölfin ernährt werden müssen.

Wovon ernähren sich die Wölfe hier?

Wie die meisten Raubtiere auch geht der Wolf den Weg des geringsten Widerstandes. Das heißt: Schafe und Ziegen auf Weiden sind eine ideale Beute, weil sie als Nutztiere nur über einen geringen Fluchtinstinkt verfügen. Darüber hinaus fressen Wölfe alles, was sie in der freien Wildbahn leicht erlegen können: also Rehkitze oder Hirschkälber, aber auch Hasen oder Kaninchen. Grundsätzlichen passen auch Wildschweine ins Beuteschema von Wölfen. Da diese aber in der Regel in Rotten unterwegs sind und mit ihren Zähnen über gefährliche Waffen verfügen, wird eine einzelne Wölfin vermutlich keine Wildschweine angreifen.

Wie jagen Wölfe? Warum werden dabei meist mehr Tiere gerissen, als der oder die Wölfe tatsächlich fressen?

Da Wölfe normalerweise in Rudeln leben, jagen sie auch im Verband. Sie kreisen ihre Beute ein und erlegen dann beispielsweise aus einem Rudel Rehe die schwächsten Tiere. Dabei geraten die Wölfe in eine Art "Blutrausch" und erlegen so viel Beute, wie sie bekommen können. Fressen können Wölfe etwa vier Kilo Fleisch pro Tag. Die restliche Beute verwerten sie dann in den Folgetagen als Aas. Da zumindest bei einem der jüngsten Wolfsrisse mehr als zwei Schafe nahezu komplett aufgefressen wurden, deutet auch dies darauf hin, dass inzwischen mehr als nur eine Wölfin auf dem Truppenübungsplatz lebt.

Helfen höhere Zäune dagegen, dass Wölfe zu den Nutztier-Herden gelangen?

Nur bedingt. Der Wolf wächst mit seinen Aufgaben, oder anders gesagt, je mehr Hunger der Wolf hat, desto mehr Aufwand betreibt er, um an Beute zu kommen. Wenn eine Wölfin Nachwuchs ernähren muss, überspringt sie problemlos einen der üblicherweise 1,10 Meter hohen Schutzzäune. Auch höhere Zäune schützen Nutztiere nicht wirklich. Selbst wenn sie eingegraben werden, kann der Wolf sich darunter durchwühlen. Auch das Überspringen von Schutzzäunen, das in den vergangenen eineinhalb Jahren nicht vorgekommen war, ist ein Indiz dafür, dass die Wölfin mehr Nahrung braucht - vermutlich um ihren Nachwuchs zu versorgen.

Was könnte noch helfen, Herden vor Wolfsangriffen zu schützen?

Hütehunde wären eine mögliche Lösung. Diese ist aber aufwändig und dürfte erst mittelfristig wirken. Zunächst sind spezielle Hütehunde in Deutschland nur noch schwer zu bekommen, beziehungsweise sehr teuer, weil sich die großen Wolfsgebiete in anderen Bundesländern bereits damit eingedeckt haben. Sehr aufwändig ist auch die Ausbildung. Außerdem müssen sich in der Regel sowohl der Hund, als auch der Schäfer einem Wesenstest unterziehen.

Und schließlich kann der Einsatz eines neuen Hütehundes bei bereits attackierten Herden zu "Kollateralschäden" führen, weil durch Attacken gestresste Schafe und Ziegen nicht unbedingt zwischen Wölfen und Schutzhunden unterscheiden können, sich dann quasi permanent bedroht fühlen und weniger fressen oder möglicherweise weniger Nachwuchs bekommen.

In Norddeutschland kommen außerdem seit einiger Zeit Esel als Herdenschutz zum Einsatz, auf Deichen beispielsweise, wo Zäune und Schutzhunde tabu sind. Es wird in dem Projekt erprobt, ob die wehrhaften Tiere Wölfe tatsächlich angreifen und vertreiben können. Gegen einzelne Wölfe sollen sich Esel durchsetzen können. Doch ist fraglich, ob sie mehreren Tieren standhalten können.

Welche Hilfe erhalten Tierhalter in Thüringen, deren Herden durch Wölfe bedroht sind?