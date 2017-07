Die Deutsche Fernsehlotterie hat im ersten Halbjahr 2017 in Thüringen 16 soziale Projekte mit insgesamt 2,5 Millionen Euro unterstützt. Das teilte die Lotteriegesellschaft mit. Vor allem Einrichtungen der Altenpflege und Begegnungsstätten profitierten.

Nach Nordthüringen flossen insgesamt mehr als 640.000 Euro. 550.000 Euro gab es für die Erweiterung des Altenpflegezentrums St. Josefshaus in Nordhausen. Rund 93.000 Euro erhielt das Awo-Seniorenquartier "Haus Bohn" in Bad Langensalza.

400.000 für Senioren-Zentrum in Ilmenau

2,5 Millionen Euro flossen nach Thüringen Bildrechte: colourbox In Mitte- und Westthüringen wurden soziale Projekte mit fast einer Million Euro unterstützt. Über 400.000 Euro konnte sich das Senioren-Versorgungszentrum Ilmenau freuen. 300.000 Euro erhielt der Seniorenwohnpark Alexandrinenhof in Bad Tabarz. Fast 70.000 Euro kamen für die Altenhilfe Sophienhaus gGmbH in Berlstedt zusammen. Von dem Geld wurde unter anderem ein neues Fahrzeug angeschafft. Das Quartiermanagement der Awo Gotha wurde mit mehr als 90.000 Euro unterstützt, der Awo-Kreisverband Erfurt erhielt gut 65.000 Euro für eine adäquate Einrichtung am Wiesenhügel. Mit rund 48.000 Euro konnte zudem das Lebenshilfewerk Weimar-Apolda eine ambulant betreute Wohngemeinschaft ausstatten.

Fast 330.000 Euro flossen nach Ostthüringen. Nach Angaben der Lotteriegesellschaft bekam der ASB-Ortsverband Hermsdorf für den Um- und Ausbau der Tagespflege Bad Klosterlausnitz fast 175.000 Euro. 92.000 Euro erhielt das Haus der Generationen in Altenburg. Rund 60.000 Euro gingen an die Volkssolidarität Ostthüringen für eine Wohngemeinschaft und eine Begegnungsstätte für Demenzkranke in Kahla.

300.000 für Wohngemeinschaft von Menschen mit Demenz

Der Süden Thüringens wurde mit mehr als 560.000 Euro unterstützt. 300.000 Euro kamen einer ambulant betreuten Wohngemeinschaft der Awo für Menschen mit Demenz in Zella-Mehlis zugute. 93.000 Euro erhielt die Seniorenbegegnungsstätte am Döllberg in Suhl, weitere 92.000 Euro das Quartiersbüro Suhl-Goldlauter. 82.000 Euro gingen an das Evangelische Altenhilfezentrum in Steinbach-Hallenberg. Dort wurde die Tagespflege um einige Plätze erweitert.



Bundesweit förderte die Deutsche Fernsehlotterie in den ersten sechs Monaten dieses Jahres 217 Projekte mit insgesamt 37,6 Millionen Euro.