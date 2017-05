Was steht zum Start der Festwoche an?

In Eisenach kommt in den nächsten Tagen niemand an Luther vorbei. Nach der Eröffnung der Sonderausstellung "Luther und die Deutschen" wird es am Donnerstag im Hof der Wartburg einen Eröffnungsgottesdienst unter freiem Himmel geben, gehalten vom Ratsvorsitzenden der Evangelischen Kirche in Deutschland, Heinrich Bedford-Strohm.

Wann endet die Festwoche?

Mit einem ökumenischen Festgottesdienst klingen die Feierlichkeiten am 7. Mai auf dem Markt in Eisenach aus. Der Gottesdienst steht unter dem Motto "Vom Konflikt zur Gemeinschaft" und wird von der Evangelischen Landesbischöfin Ilse Junkermann, dem Katholischen Bischof in Erfurt, Ulrich Neymeyer, Vertretern der Partnerstädte und der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen gestaltet.

Und was gibt es sonst?

Minecraft: Bei dem Computerspiel können aus virtuellen Bauelementen virtuelle Welten entstehen. Bildrechte: Akademie Sachsen-Anhalt/youtube Es gibt ein umfangreiches Angebot an Workshops. Zum "Schüler- und Jugendtag" am Freitag können Jugendliche beispielsweise in Luthers Werkstatt im Lutherhaus sich im Buchdrucken ausprobieren oder Street-Art zu Luthers Thesen im Martin-Luther-Gymnasium gestalten.



Am Sonnabend werden zum Thema "Denkwege zu Luther" politische und theologische Workshops angeboten. Dabei wird beispielsweise die Reformation aus katholischer Sicht beleuchtet oder sich bei einem Minecraft-Workshop mit einem Computerspiel der Idee einer idealen Schule beschäftigt.

Was erwartet Jugendliche?

Jugendliche sollten sich den 5. Mai vormerken. Auf der Marktbühne in der Innenstadt von Eisenach wird volles Programm geboten: Die Eisenacher Schulen präsentieren Musik, Tanz, Theater sowie Kurzfilme. Beim Poetry Slam treten Eisenacher Schulen im Dichten gegeneinander an. Das Motto ist dabei: "Dem Volk auf's Maul geschaut". Und es kann ein eigenes Reformationsdenkmal gestaltet werden. Außerdem ist Musiker "Doppel U" mehrfach mit seinem Luther-Rap zu sehen und zu hören.

Worauf können sich Besucher musikalisch freuen?

Musikalisch bietet vor allem der Sonnabend alle Facetten: Gospel-, A-Capella und Orchester-Musik stehen auf dem Programm. Ab 21 Uhr beginnt in der Innenstadt das Kultur- und Kneipenfestival "Streetlife". Vor allem regionale Bands und Musiker bieten Rock, Schlager bis hin zu Country und Salsa.

Wird auch debattiert und diskutiert?

Bei einer Podiumsdiskussion zum Thema "Reformation geht weiter - Herausforderung und Aufgabe" wird am Freitag zwischen 16:30 Uhr und 20:30 Uhr diskutiert. Auf dem Podium der Direktor der Evangelisch-Theologischen Fakultät der Universität Münster Hans-Peter Großhans, der Schauspieler und Theologe Julian Sengelmann und der Direktor des MDR THÜRINGEN-Landesfunkhauses, Boris Lochthofen.

Was hat es mit dem Geschichtenmobil auf sich?

Das Geschichtenmobil will zum Reformationsjubiläm in 67 Städten in insgesamt 19 Ländern Geschichten zur und über die Reformation aus den vergangen 500 Jahren sammeln. Sie werden schließlich alle nach Wittenberg gebracht. Am 5. Mai hält das Geschichtenmobil ab 09:30 Uhr auf dem Markt in Eisenach.

Finde ich bei der Festwoche auch Ruhe?