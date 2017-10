Hintergrund Zur Erklärung: Offiziell heißen die Geräte "Rauchwarnmelder". "Rauchmelder" hat sich alltagssprachlich aber durchgesetzt.



Die Rauchmelderpflicht in Thüringen wurde auf Basis des zweiten Gesetzes zur Änderung der Thüringer Bauordnung am 5. Februar 2008 beschlossen. Hierfür wurde der § 46 der Thüringer Bauordnung (ThürBO) um den Absatz 4 erweitert, welcher die entsprechenden Regelungen zur Rauchmelderpflicht beinhaltet. Verkündet wurde das Gesetz am 28. 02. 2008 und trat am 29. Februar desselben Jahres in Kraft.



Da § 46 Abs. 4 in der damaligen Fassung keine Regelungen in Bezug auf bestehende Wohnungen enthielt, galt die Rauchmelderpflicht ab diesem Zeitpunkt ausschließlich für Neubauten und Umbauten.



Im Rahmen der Novellierung der Thüringer Bauordnung im Jahr 2014 wurden die Regelungen für Wohnungen in § 48 verschoben und die Verpflichtung zum Einbau von Rauchmeldern in § 48 Abs. 4 auf bestehende Wohnungen erweitert. Während ursprünglich eine Übergangsfrist bis 2021 angedacht war, dies aber von verschiedenen Seiten heftig kritisiert wurde, konnte man sich schließlich auf eine Übergangsfrist bis zum 31.12.2018 einigen.



Demzufolge müssen ab Jahresbeginn 2019 alle Wohnungen in Thüringen mit Rauchwarnmeldern, entsprechend des § 48 Abs. 4 der Thüringer Bauordnung, ausgestattet sein.