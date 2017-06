Der Thüringer Feuerwehrverband hat mehr Anreize für ehrenamtliche Feuerwehrleute gefordert. Bei einer Anhörung im Innenausschuss des Landtages sagte der Vorsitzende Lars Oschmann, seit Jahren lasse das Interesse nach, Mitglied einer freiwilligen Feuerwehr zu sein. Kostenloses Nutzen von Bussen und Bahnen und Parkplätzen oder Geldprämien für langjähriges Ehrenamt könnten mehr Menschen motivieren, sich zu engagieren, so Oschmann. Ähnliches schlägt auch die CDU-Fraktion im Landtag vor.



Oschmann regte an, auch Arbeitgeber für Gewinneinbußen zu entschädigen, wenn sie Mitarbeiter für Feuerwehreinsätze freistellen. Diskutiert wurde zudem über einen Ehrenamtskoordinator nach hessischem Vorbild und die Brandschutzerziehung in den Grundschulen.

800 Lehrgänge an Feuerwehrschule ausgefallen

Lars Oschmann Bildrechte: dpa Heftig kritisierte der Chef des Feuerwehrverbandes, dass an der Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule in Bad Köstritz in den vergangenen beiden Jahren insgesamt 800 Lehrgänge für freiwillige Feuerwehrleute abgesagt wurden. Der Grund ist offenbar Personalmangel. Künftig soll es einen Runden Tisch geben, an dem die Probleme bei der Aus- und Weiterbildung und der Ausstattung der Feuerwehren diskutiert werden.



Auch der Innenexperte der CDU-Fraktion, Wolfgang Fiedler, kritisierte die Zustände in der Feuerwehrschule. Es fehle Personal und die Umkleideräume und Toiletten reichten nicht für die freiwilligen Feuerwehrleute, die sich hier weiterbilden wollen. Es dürfe nicht passieren, dass wie ihm Vorjahr 800 Lehrgänge ausfallen.

Poppenhäger: 130 Euro mehr Besoldung