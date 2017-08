In Thüringen sind im vergangenen Jahr 15 Menschen durch Brände ums Leben gekommen. Das geht aus dem aktuellen Brand- und Katastrophenschutzbericht hervor, den das Innenministerium am Freitag vorstellte. Damit ist die Zahl der Brandtoten so hoch wie seit Jahren nicht. 2015 gab es in Thüringen sieben Todesopfer nach einem Brand, im Jahr davor waren es sechs.