Thüringens Finanzämter haben im vergangenen Jahr einen Rekordbetrag an Steuern eingetrieben. Nach Angaben von Finanzministerin Heike Taubert (SPD) nahmen die zwölf Ämter 6,638 Milliarden Euro ein. Das waren fast sechs Prozent mehr als im Jahr 2015. Taubert zufolge ist das Plus auf die gute wirtschaftliche Lage zurückzuführen. Mehr Menschen stünden in Lohn und Brot, damit stiegen auch die Einkommen.