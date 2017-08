Auch in Hühnerfleisch ist das Insektizid Fipronil nachgewiesen worden. Wie das Bundesamt für Risikobewertung (BfR) MDR THÜRINGEN mitteilte, geht das aus Analyseergebnissen des niedersächsischen Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamts hervor. Demnach wurden in Jung- und Legehennen Fipronil-Werte bis zu 0,175 mg pro kg Hühnerfleisch erreicht. Das entspricht rund einem Viertel des zulässigen Grenzwertes in Höhe von 0,77 mg pro kg Hühnerfleisch. Nach Einschätzung des BfR ist eine akute gesundheitliche Gefährdung unwahrscheinlich. Bisher war Fipronil nur in Eiern und eierhaltigen Lebensmitteln nachgewiesen worden.

Nach Angaben des BfR handelt es sich ausschließlich um Fleisch von Legehennen, die nach ihrer Zeit als Eierproduzenten oftmals als Suppenhühner in den Handel gelangen. Die Erzeugung von Broilern oder Masthähnchen geschieht in gesonderten Betrieben. Dem BfR liegen keine Hinweise für den Einsatz von Fipronil in solchen Betrieben vor. Auch gebe es keinerlei Hinweise, dass andere Geflügelarten wie Puten, Enten oder Gänse betroffen sein könnten.

Der Genuss des Fleisches ist unbedenklich. Bildrechte: Colourbox.de Wie das Referat Lebensmittelüberwachung des Gesundheitsministeriums MDR THÜRINGEN mitteilte, wird Geflügelfleisch derzeit nicht auf Fipronil getestet, weil es dafür keine konkreten Verdachtsmomente gebe. Das mit Fipronil verunreinigte Stall-Desinfektionsmittel DEGA-16 kam laut Lebensmittelüberwachung bisher nur in Niedersachsen zum Einsatz, es gebe keine Hinweise auf einen Eintragsweg nach Thüringen. Auch in Sachen fipronilbelasteter Eier könne Entwarnung gegeben werden. Laut Gesundheitsministerium sind keine kontaminierten Eier mehr im Thüringer Handel.