Unklare Bleibeperspektiven machen es Flüchtlingen schwer, Jobs in Thüringen zu finden. Marcel Beckmann, Koordinator des Projekts zur Förderung der beruflichen Integration von Flüchtlingen (FIF) der Thüringer Kammern, sagte MDR Thüringen, nur knapp die Hälfte der Menschen, die durch das FIF-Programm bisher beraten worden seien, besäßen einen Status, bei dem ihr Aufenthalt in Deutschland auch planbar sei. Beckmann:

Die Diskrepanz zwischen gesellschaftlicher Verantwortung und der vorhandenen rechtlichen Unklarheit schwächen die Integrationsarbeit.

Problem für beide Seiten

Zwar habe das Integrationsgesetz aus dem vergangenen Jahr Erleichterungen beim Zugang zum Arbeitsmarkt geschaffen. Aber: "Mit Blick auf den Aufenthaltsstatus bleiben Unsicherheiten für die Betriebe und Menschen." Den Betroffenen fehlten Sicherheit und eine Perspektive, während die Unternehmen fürchten müssten, ihr neues Personal wieder zu verlieren. So stellten die Firmen zum Beispiel Arbeitsplätze und Fachpersonal zur Einarbeitung der neuen Kollegen bereit.



Die (möglichen) vorzeitigen Beendigungen der Ausbildungs- und Arbeitsverhältnisse aufgrund fehlender Transparenz in aufenthaltsrechtlichen Entscheidungen erschwere aber die Handlungsbereitschaft der Unternehmen. Der Thüringer Arbeitsmarkt und die Unternehmen zeigten sich aber bis auf wenige Ausnahmen branchenübergreifend offen, sagt Marcel Beckmann. Das IHK-Programm ist eines von mehreren Programmen, die helfen soll, Flüchtlinge in Arbeit zu bringen.

Arbeitsmarktzugang: Beruflich erstmal einen Schritt zurück

Insgesamt seien seit Dezember 2015 984 Menschen über das FIF-Programm beraten worden. Dabei strebe man eine Vermittlung in qualifizierte Arbeit an, nicht in prekäre Beschäftigungsverhältnisse. Durch das Programm seien bisher 70 Arbeitsverhältnisse, 54 Ausbildungen, 61 Einstiegsqualifizierungen, 147 Praktika und 203 vorbereitende Qualifizierungen vermittelt worden. "So ist zum Beispiel ein Rumäne als Ingenieur für Kraftwerkstechnik und ein Syrer als Konstruktionsmechaniker vermittelt worden. Auch die Erfolgsgeschichten in den Ausbildungen sind vielfältig: ein Syrer erlernt den Beruf des Kochs, ein Afghane wird Florist und ein weiterer Syrer konnte als Kaufmann für Büromanagement integriert werden", sagt Marcel Beckmann.

Als große Hürde erweise es sich aber, den Menschen die Vorteile einer langjährigen Qualifizierung verständlich zu machen. Beckmann:

Viele der Menschen, die bereits Qualifikationen besitzen, müssen beruflich zunächst einen Schritt zurückmachen, um ihre Kenntnisse unter Beweis zu stellen beziehungsweise anerkennen zu lassen. Erst danach können sie als vollwertige Fachkräfte ihre Karriere beginnen.

An dieser Stelle müsse noch viel um Verständnis geworben werden. Und: Die Politik müsse gezielter berufsbezogene Sprachkurse unterstützen, die vereinbar mit dem Arbeitsalltag seien.

Teilnehmer überwiegend jung und männlich

Flüchtlinge bei der Ausbildung in einem Nordhäuser Autohaus. Bildrechte: MDR/Thomas Kalusa Von den 984 Projektteilnehmern sind laut IHK 908 zwischen 16 bis 39 Jahre alt. Die Altersstruktur zeige, wie dringend es sei, die Menschen weiterhin auf ihrem Qualifizierungsweg zu unterstützen, so Beckmann. Lediglich 10 Prozent der interessierten Menschen seien Frauen. Das Gemeinschaftsprojekt der Thüringer Industrie- und Handelskammern und Handwerkskammern wird aus den Mitteln des Freistaats finanziert. Es ist eines von mehreren Programmen zur Integration von Flüchtlingen in den Thüringer Arbeitsmarkt.



Ein Sprecher des Thüringer Arbeitsministeriums sagte MDR THÜRINGEN, die Gesamtförderung des Projekts, das Ende 2017 auslaufe, betrage derzeit rund 920.000 Euro. "Aufgrund des weiter bestehenden Bedarfs ist eine Verlängerung sinnvoll. In welcher Größenordnung wird in Abhängigkeit der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel und noch vorzulegenden Projektergebnisse zu entscheiden sein."

Integrationsbeauftragte: "Deutschland vergibt sich Chancen"

Annett Roswora, Stellvertreterin der Thüringer Integrationsbeauftragten sagte MDR THÜRINGEN, die größten Hürden für Flüchtlinge bei der Jobsuche seien die unterschiedliche Behandlung im Rahmen von Integrationsmaßnahmen, wie zum Beispiel beim Zugang zu Sprachkursen. Die neue Gesetzeslage unterteile die Menschen in gute und schlechte "Bleiberechtsperspektiven".

"Die Realität zeigt, dass insbesondere Menschen aus Afghanistan länger beziehungsweise teilweise ganz in Deutschland bleiben - anders als von der Bundesregierung geplant. Ich bin sehr froh darüber, dass das Land Thüringen eigene Sprachangebote als auch Arbeitsmarktmaßnahmen an den Stellen aufgebaut hat, die vom Bund vernachlässigt werden." Die Bleibeperspektive beruhe nur auf Grundlage einer Vermutung der Bundesregierung. Roswora:

In der Folge werden sich Betroffene über Jahre in Deutschland aufhalten, ohne eine Integrationsmöglichkeit zu haben.