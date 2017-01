An den Thüringer Schulen erhalten derzeit 492 fremdsprachige Kinder und Jugendliche nicht den benötigten Sprach-Förderunterricht. Das geht aus der Antwort des Bildungsministeriums auf eine Kleine Anfrage der CDU hervor, die MDR THÜRINGEN vorliegt. Das ist etwa jedes vierzehnte fremdsprachige Kind mit Sprachförderbedarf. In rund der Hälfte der Fälle handelt es sich um Grundschüler, etwa ein Viertel sind Regelschüler.

Viele Flüchtlingskinder erhalten keine geeigente Förderung. Bildrechte: IMAGO Beispiel Saale-Orla-Kreis: In der Grundschule in Bad Lobenstein werden nach Angaben der Integrationsbeauftragten des Landkreises, Madlen Pieter-Junge, derzeit 53 Jungen und Mädchen ausländischer Herkunft unterrichtet. Davon müssten elf einen Vorkurs besuchen, 16 einen Grundkurs, 13 einen Aufbaukurs und 13 benötigten aufgrund ihrer Sprachkenntnisse keine zusätzliche Unterstützung.

Entsprechend der Verwaltungsvorschrift zur Organisation des Schuljahres stehen den Kindern damit insgesamt 40 Wochenstunden Deutsch-Förderunterricht zu. Denn als Richtwert wird empfohlen, dass die Stundenanzahl genauso groß sein soll, wie die Zahl der gemeinsam unterrichteten Kinder. Laut Pieter-Junge hat die Grundschule dafür aber kein Personal. Die Schüler sitzen mit im regulären Unterricht, gesonderter Sprach-Förderunterricht findet nicht statt.

Deutschlehrer fehlen vor allem im ländlichen Raum

Vor allem in den ländlichen Regionen fehlten die Deutsch-als-Fremdsprache-Lehrer (DaZ-Lehrer), sagt die Landesbeauftragte für Migration und Flüchtlinge, Mirjam Kruppa, MDR THÜRINGEN. Und wenn es sie gibt, dann reichen zum Teil die Stunden nicht oder sie werden für andere Aufgaben benötigt, wie die Bildungskoordinatorin im Weimarer Land, Sabrina Völker, schildert: "Bei Fehlstunden anderer Lehrer werden die Lehrer aus der Sprachförderung abgezogen, um die Fehlstunden zu ersetzen." Kruppa befürchtet, dass sich der Mangel an Sprach-Förderunterricht in den nächsten Monaten verschärft. Viele DaZ-Lehrer seien nur befristet angestellt, sagte Kruppa.

Nur "richtige" Lehrer dürfen die Kinder unterrichten. Bildrechte: colourbox.com Das geht auch aus der Antwort auf die Kleine Anfrage hervor. Demnach laufen bis Ende Juli dieses Jahres 53 der 126 befristet Sprachförderstellen aus. Eine Festanstellung ist nach Angaben des Bildungsministeriums nur dann möglich, wenn eine vollständige Lehrerausbildung absolviert wurde. Dass sei aber nur bei etwa einem Fünftel der derzeit befristet eingestellten DaZ-Lehrer der Fall. Der Grund liegt nach Einschätzung der DaZ-Lehrerin und Migrationsbeauftragten der Stadt Jena, Dörthe Thiele, in der Art der Ausbildung: Das Studium für "Deutsch als Zweitsprache" ist kein Lehramtsstudiengang. Die Absolventen seien in der Vergangenheit vorrangig in der Erwachsenenbildung eingesetzt worden, ein erstes und zweites Staatsexamen sei nicht nötig gewesen.

Sprachförderung an Grundschulen auf der Kippe

Für Apolda befürchtet die Bildungskoordinatorin Völker deshalb, dass zum Beispiel die zwei Sprachförderklassen an der Berufsschule im kommenden Schuljahr nicht noch einmal angeboten werden können. Die Integrationsbeauftragte für Jena sieht die Gefahr, dass an Grundschulen zukünftig auf einen speziellen Sprachförderunterricht verzichtet wird. Es sei zwar richtig, dass jüngere Kinder in der Regel rascher die Alltagssprache erlernen, sagte Thiele MDR THÜRINGEN: "Aber im Bereich der Bildungs- und Fachsprache scheitern Kinder mit Migrationshintergrund nicht selten, vor allem, wenn sie die Kita in Deutschland nicht oder nur sehr kurz besucht haben."

Thiele nennt dafür auch eine Beispielaufgabe aus dem dritten Schuljahr: "Carmen backt mit ihrer Mutter Muffins. Insgesamt backen sie 56 Muffins. Für sechs Freundinnen von Carmen werden zwölf Muffins eingepackt. Auch Carmen und ihre Mutter essen je zwei Muffins. Wie viele Muffins bleiben übrig?" Ohne wirklich gute Deutschkenntnisse sei diese Aufgabe auch für Kinder mit guten mathematischen Fähigkeiten nicht zu lösen, warnt Thiele.