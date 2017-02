Bei Frühstückseiern aus Freilandhaltung könnte es zu Engpässen kommen. Bildrechte: colourbox.com

Eier von Hennen, die länger als zwölf Wochen im Stall leben, dürfen nicht mehr mit dem Hinweis "aus Freilandhaltung" verkauft werden. Stattdessen gelten sie als Eier aus Bodenhaltung und bringen den Landwirten weniger Einnahmen. Keller hat deshalb in einem Brief an das Bundeslandwirtschaftsministerium eine Verlängerung dieser Zwölf-Wochen-Frist vorgeschlagen. Wegen der hochansteckenden Vogelgrippe gilt zurzeit eine Stallpflicht in Thüringen. Wann sie gelockert wird, steht noch nicht fest.