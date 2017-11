Das Arnstädter Bäckereiunternehmen Frischback übernimmt sieben geschlossene Filialen des insolventen Konkurrenten Elmi. Es handelt sich um Geschäfte in Weimar, Gotha und Eisenach und Erfurt. Das bisher von Elmi betriebene Dom-Café in Erfurt soll nach Unternehmensangaben bereits am Freitag wiedereröffnet werden.