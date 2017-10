Mit mehreren 100 Beamten will die Thüringer Polizei am kommenden Sonntag das Fußball-Pokalderby zwischen Carls Zeiss Jena und Rot-Weiß Erfurt absichern. Sie wird dabei durch Beamte aus Sachsen und Sachsen-Anhalt unterstützt. Wie die Polizei im Vorfeld mitteilte, wird sowohl außerhalb als auch im Stadion auf eine strikte Trennung der beiden Fanlager gesetzt.

Erfurter Fans werden gebeten, ihr Fahrzeug am Justizzentrum Jena in der Rathenaustraße abzustellen. Der Zugang Paradies/Rasenmühleninsel wird für die einheimischen Fans gesperrt sein und ist den Rot-Weißen vorbehalten. Über den Sportsteg am Gelände des USV Jena geht es in Richtung Stadion beziehungsweise Gästeblock. Die RWE-Fanbusse fahren an der Stelle Ammerbach/Höhe Mühlenstraße rechts über den Bahnübergang in den Burgauer Weg, um dann nahe der Lichtenhainer Fußgängerbrücke zu parken. Eine Anreise für Rot-Weiß-Anhänger ohne gültige Eintrittskarte ist nicht möglich. Die 1.200 reservierten Karten für den Gäste-Block O sind bereits ausverkauft.