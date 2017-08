Staatsministerin Aydan Özoguz Bildrechte: dpa

Gauland hatte bei einer Rede vergangene Woche die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung, Aydan Özoguz (SPD), wegen ihrer Aussagen zur deutschen Kultur angegriffen. Özuguz hatte gesagt, außer der Sprache sei in Deutschland keine spezielle Kultur identifizierbar. Gauland sagte daraufhin, man solle die SPD-Politikerin ins Eichsfeld einladen und ihr zeigen, was spezifisch deutsche Kultur sei. Danach komme sie - so wörtlich - "nie wieder her, und wir werden sie dann auch, Gott sei dank, in Anatolien entsorgen können".



Ob auch der frühere Bundesrichters Thomas Fischer Anzeige erstattete, wollte der Sprecher der Staatsanwaltschaft nicht sagen. Fischer wollte Gauland wegen Volksverhetzung anzeigen. Die Strafanzeige werde am Mittwoch in Mühlhausen eingehen, hieß es zuvor in Medienberichten. Gauland selbst hält seine Vorwürfe der Volksverhetzung "völlig verfehlt". Der Frankfurter Allgemeinen Zeitung sagte er, er bereue seine ursprüngliche Äußerung, Özoguz zu "entsorgen", nicht. "Ich will es gar nicht als Fehler bezeichnen."