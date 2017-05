Die Thüringer CDU fordert eine Vertrauensabstimmung im Landtag über Ministerpräsident Bodo Ramelow. Der Chef der Jungen Union, Stefan Gruhner, sagte, angesichts rot-rot-grüner Debatten um die Gebietsreform sei völlig unklar, ob im Landtag noch eine Mehrheit hinter Ramelow stehe. Deshalb solle der Ministerpräsident die Vertrauensfrage stellen, so der CDU-Landtagsabgeordnete.

Stefan Gruhner, Landesvorsitzender der Jungen Union Thüringen Bildrechte: dpa

Gruhner sagte außerdem, dass die Regierung mittlerweile im Chaos versunken sei. "Rot-Rot-Grün ist die instabilste Regierung, die Thüringen je hatte", erklärte er. Nach dem Wechsel der Abgeordneten Marion Rosin aus der SPD-Fraktion zur CDU habe sich die Zusammensetzung im Landtag geändert. Sie sei nicht mehr diejenige, mit der Ramelow ins Amt gekommen sei, so Gruhner.



"Wenn Herr Ramelow nicht dokumentieren kann, dass er eine Mehrheit im Landtag hinter sich hat, muss es zu Neuwahlen in Thüringen kommen." Dann könnten die Thüringer darüber entscheiden, ob das Land durch eine Gebietsreform grundlegend verändert werden solle oder nicht. "Die Koalition regiert insbesondere in der Frage der Gebietsreform gegen die Mehrheit der Bevölkerung im Land", sagte der Chef der Jungen Union Thüringen.