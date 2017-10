Die geplanten freiwilligen Gemeinde-Fusionen sorgen bei den Kommunen zunehmend für Verunsicherung. Ralf Rusch vom Gemeinde- und Städtebund sagte MDR THÜRINGEN, unklar sei vor allem, welche Aufgaben die so genannten Verbandsgemeinden künftig übernehmen sollten. Die Landesregierung biete dieses Modell zwar für Zusammenschlüsse an, die rechtlichen Regelungen dafür fehlten aber noch.

Das für die Fusionen nötige Gesetz wird zurzeit noch vom Innenministerium vorbereitet. Rusch ist überzeugt: So lange hier keine Klarheit herrscht, wird sich kaum eine Gemeinde zu einem freiwilligen Zusammenschluss aufmachen. Auch das neue Angebot des Innenministerium beruhige die Kommunen nicht. Innenminister Georg Meier (SPD) hatte am Dienstag angekündigt, die Fusionen von Einheits- und von Verbandsgemeinden nun einheitlich mit 100 Euro pro Einwohner zu fördern. Die CDU-Fraktion sprach von einem vergifteten Angebot der Landesregierung - auch weil die Zeit knapp werde, das Gesetz rechtzeitig zu verabschieden. Dem widerspricht aber das Innnenministerium: Zeitlich sei alles noch machbar.

Ein Kernpunkt der Reform ist die Abschaffung der Verwaltungsgemeinschaften (VGs). Diesen knapp 70 VG’s gehören im Freistaat insgesamt rund 600 kleine Orte an. Ziel der rot-rot-grünen Landesregierung ist, die VG’s in so genannte Einheitsgemeinden umzuwandeln. Wegen der Kritik aus dem kommunalen Lager an diesen Einheitsgemeinden bietet die Landesregierung für Fusionen zusätzlich das Modell der so genannten Verbandsgemeinde an.