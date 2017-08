Am Montagabend will auch die Linke als größter Koalitionspartner ihre Position zur Gebietsreform festlegen. Ministerpräsident Bodo Ramelow schrieb über Twitter: "Wir haben verstanden, Zeit für einen Reset". Es gebe in der Koalition genug Gemeinsames, aber auch noch scheinbar Trennendes, sagte er der Thüringer Allgemeinen. Im Koalitionsausschuss wollen Linke, SPD und Grüne am Dienstag beraten, ob und wie es mit der Gebietsreform in den kommenden Jahren weitergeht.