Gebietsreform Zanker verzichtet auf Amt des Staatssekretärs

Harald Zanker (SPD) wird nicht neuer Staatssekretär im Innenministerium für die geplante Gebietsreform in Thüringen. Der Landrat des Unstrut-Hainich-Kreises lehnte den Posten am Montagmittag ab. Zanker sagte in Mühlhausen, er zweifle am Reformwillen des Grünen Koalitionspartners.