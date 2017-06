Gebietsreform Landesregierung zieht Klage gegen Volksbegehren zurück

Die Landesregierung hat ihre Klage gegen das Volksbegehren zur Gebietsreform zurückgezogen. Nach einer Sitzung des Kabinetts erklärte Innenminister Holger Poppenhäger, die Klage habe sich "mit der Nichtigkeit des Vorschaltgesetzes in der Sache erledigt“. Der Thüringer Verfassungsgerichtshof hatte das Vorschaltgesetz in der vergangenen Woche wegen Formfehlern gekippt .

Ursprünglich wollten die Weimarer Richter ab Mittwoch über die Klage der Landesregierung verhandeln. Rot-Rot-Grün hatte verfassungsrechtliche Bedenken gegen das Volksbegehren geltend gemacht. Hintergrund ist, dass bei Volksbegehren in Thüringen nicht in die Haushaltshoheit des Landtages eingreifen dürfen. Das Vorschaltgesetz zur Gebietsreform hätte jedoch Millionen-Zahlungen für freiwillige Gemeindefusionen vor.gesehen.

Vor dem Landratsamt in Schleiz gab es am Montag Proteste gegen die Reform.

Vor dem Landratsamt in Schleiz gab es am Montag Proteste gegen die Reform.

Vor dem Landratsamt in Schleiz gab es am Montag Proteste gegen die Reform. Bildrechte: MDR/Stefanie Reinhardt

Auf dem Marktplatz in Meiningen versammelten sich am Montag rund 2.500 Menschen zu einer parteiübergreifenden Kundgebung. In Sonneberg demonstrierten rund 3.800 Menschen. Der Coburger Landrat und SPD-Politiker Michael Busch erklärte, mit der Zerschlagung des Landkreises Sonneberg werde die gesamte Region geschwächt. In Schleiz stimmten rund 200 Demonstranten vor dem Landratsamt ein Trillerpfeifen-Konzert an. Die Kritiker der Gebietsreform wenden sich vor allem gegen zu große Kreise und befürchten eine Schwächung des Thüringer Gemeinden sowie des ländlichen Raumes.