Die Thüringer Grünen gehen in Sachen Gebietsreform auf Konfrontationskurs zum Koalitionspartner SPD. Grünen-Fraktionschef Dirk Adams sagte MDR THÜRINGEN im Vorfeld des heutigen kleinen Parteitags, zumindest die angedachte Gemeindegebietsreform sollte auf jeden Fall noch in dieser Legislaturperiode realisiert werden. Eine Kreisgebietsreform sei jedoch in diesem Zeitrahmen nur schwer umsetzbar. Im Hinblick auf die Kreiszuschnitte seien noch viele Fragen offen - Gründlichkeit und Qualität gehe hier vor Schnelligkeit. Einen Rücktritt des wegen der Gebietsreform auch in den eigenen Reihen in die Kritik geratenen SPD-Innenministers Holger Poppenhäger fordern die Grünen-Fraktion und die beiden Grünen-Minister Anja Siegesmund und Dieter Lauinger ausdrücklich nicht.

SPD besteht auf Kreisgebietsreform

Die Thüringer SPD-Fraktion will hingegen an der Kreisgebietsreform festhalten. Fraktionschef Matthias Hey kündigte an, die SPD wolle die Kreisgebietsreform bis 2019 komplett umsetzen, die Gemeindegebietsreform aber nur zum Teil, nämlich die freiwilligen Gemeindefusionen. Für die Zwangsfusionen sei die Zeit zu knapp. Zeitliche Grenzen setzt die Neuwahl der Landräte, die turnusmäßig im ersten Halbjahr 2018 passieren muss. Auch innerhalb der SPD gibt es Widerstände gegen diese Pläne: vier SPD-Landräte hatten sich gegen eine Kreisgebietsreform ausgesprochen.

Thüringer Grüne positionieren sich vor kleinem Parteitag

Holger Poppenhäger (SPD), Bodo Ramelow (Linke) und Dieter Lauinger (Grüne) Bildrechte: dpa In einem Leitantrag des Grünen-Landesvorstandes heißt es, die Gebietsreform brauche Transparenz, klare Kriterien und eine ernstgemeinte Bürgerbeteiligung. Für ein zukunftssicheres Thüringen sei das Ineinandergreifen von Funktional-, Verwaltungs- und Kreisgebietsreform sowie der Reform der Gemeindestrukturen der wesentliche Faktor. Über diesen Leitantrag soll der Landesparteirat heute abstimmen.



Thüringens rot-rot-grüne Regierungskoalition wird dann am Dienstag entscheiden, ob es einen kompletten Neustart bei der umstrittenen Gebietsreform geben wird. Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) hatte in einem Interview mit MDR THÜRINGEN nicht ausgeschlossen, dass Teile der Gebietsreform in die nächsten Legislaturperioden hineinwirken könnten. Einen kompletten Stopp des Reformprojekts schloss Ramelow aber aus.

Große Verunsicherung in den Kommunen

Der Thüringer Gemeinde- und Städtebund hat der Landesregierung bei der Gebietsreform ein Durcheinander vorgeworfen. Anlass sind die Beschlüsse der SPD-Spitze, sich auf die Kreisgebietsreform zu konzentrieren und dafür auf die Gemeindegebietsreform vorerst zu verzichten.