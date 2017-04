Thüringens Innenminister Holger Poppenhäger (SPD) bekommt für seine neuen Vorschläge zur Gebietsreform auch aus eigenen Reihen Gegenwind. Einige Abgeordnete der Linken wollen den Entwurf in seiner jetzigen Form nicht akzeptieren. Nach Informationen von MDR THÜRINGEN gibt es auch innerhalb der SPD-Fraktion einige Abgeordnete, die noch Diskussionsbedarf sehen. Der vorgestellte Entwurf, den das Innenministerium dem Parlament vorlegen will, sieht acht Landkreise und vier kreisfreier Städte vor. Doch bei einer Stimme Mehrheit, die Rot-Rot-Grün derzeit hat, ist fraglich, ob er in seiner jetzigen Form durch den Landtag kommt.

Steffen Harzer, Landtagsabgeordneter der Linken, will dem Reformvorschlag in seiner jetzigen Form nicht zustimmen. Harzer sagte, mit der Fusion von Schmalkalden-Meiningen mit dem Wartburgkreis und Eisenach entstehe ein Übergewicht in der Region, das er nicht mittragen wolle. Harzer ist in seiner Fraktion nicht der einzige, der sich Änderungen wünscht.

Leukefeld kündigt bereits Antrag an

Ina Leukefeld Bildrechte: dpa Nach Angaben der Abgeordneten Ina Leukefeld wird die Linke einen entsprechenden Antrag zum Südkreis in den Landtag einbringen. Darin werde ein Großkreis aus Schmalkalden-Meiningen, Sonneberg, Hildburghausen und Suhl gefordert - wie es zuletzt im Raum stand. Auch der linke Landtagsabgeordnete Ronald Hande geht davon aus, dass der Gesetzentwurf den Landtag nicht so verlässt, wie er eingebracht wurde.



Die grünen und linken Koalitionspartner hatten den neuerlichen Vorschlag Poppenhägers am Mittwoch eher lapidar zur Kenntnis genommen. Der Grünen-Fraktionschef Dirk Adams sagte, der Entwurf beinhalte zwar gute Elemente. Jetzt gelte es, ihn kritisch zu betrachten und in den Regionen zu diskutieren. Beim geplanten Großkreis in Südthüringen wollen sich die Grünen nicht auf eine bestimmte Variante festlegen. Adams sagte, wichtig sei vor allem, mit den Menschen vor Ort über die Gebietsreform zu diskutieren.



Kritisch sieht Adams, dass der Innenminister mit der Kreisfreiheit von Weimar und Gera vom Vorschaltgesetz abweicht. Damit sei auch für Landkreise der Weg frei, für sich die Eigenständigkeit zu fordern - auch dann, wenn sie unter der geforderten Einwohnerzahl blieben. Der Landkreis Gotha hatte dies bereits angekündigt. Laut Adams müsste in einem solchen Fall möglicherweise das Vorschaltgesetz geändert werden.

Krach innerhalb der Koalition

Das Rathaus in Eisenach: Dort wehrt man sich gegen den ersten Entwurf zur Gebietsreform. Bildrechte: MDR THÜRINGEN/3Sat-Länderzeit Bereits zuvor hatte es nach Informationen von MDR THÜRINGEN Krach in der Koalition gegeben. Dieser hatte sich daran entzündet, dass Poppenhäger ursprünglich zunächst nur seine eigene Partei über seine Vorschläge informieren wollte, bevor er damit an die Öffentlichkeit ging. Später lenkte das Ministerium ein und informierte auch die Fraktionen der Grünen und Linken von seinen Plänen.



Auch einige Landräte und Bürgermeister von SPD und Linke sehen den Entwurf kritisch. Meiningens Landrat, der Sozialdemokrat Peter Heimrich, will nicht mit dem Wartburgkreis und Eisenach fusionieren. Auch Eisenachs Oberbürgermeisterin Katja Wolf (Linke) wehrt sich gegen den Entwurf. Die Wartburgstadt muss eine doppelte Pille schlucken: Zum einen den Verlust der Kreisfreiheit, zum anderen soll Eisenach nicht einmal Kreisstadt des neuen Großkreises werden. Dafür ist Bad Salzungen vorgesehen. Und auch in Nordhausen rumort es: Im neuen Zusammenschluss mit dem Kyffhäuserkreis soll Sondershausen Kreisstadt werden. Die Nordhäuser SPD-Bürgermeisterin Jutta Krauth möchte das nicht so einfach hinnehmen.

Vorschlag der Wirtschaftsverbände berücksichtigt