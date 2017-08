Debatte um Gebietsreform SPD-Landräte suchen Schulterschluss mit den Grünen

Im Streit um die Gebietsreform in Thüringen suchen einige SPD-Landräte nun den Schulterschluss mit den Grünen. Wie die Landräte von Schmalkalden-Meiningen, Saalfeld-Rudolstadt, Nordhausen und dem Kyffhäuserkreis mitteilten, hatten zuvor vertrauliche Gespräche mit der Landes-SPD keine Ergebnisse gebracht. Daher wollen sie sich am Wochenende mit den Grünen treffen.

Der Thüringer Grünen-Fraktionschef Dirk Adams rechnet außerdem mit einem heftigen Koalitionsstreit um den Neustart der Gebietsreform. Beim rot-rot-grünen Koalitionsausschuss am kommenden Dienstag müsse ein großer Kampf geführt werden, sagte Adams auf dem kleinen Parteitag der Grünen in Erfurt. Die SPD werde ihre Positionen nicht kampflos räumen.



Mehrere Grünen-Delegierte warfen vor allem Innenminister Holger Poppenhäger (SPD) vor, die Bürger mit seinem Umgang mit der Reform verunsichert zu haben. Zudem lehnten Vertreter der Basis sowohl eine Kreisreform unter Zeitdruck als auch eine Verlängerung der Amtszeit der Landräte um ein Jahr ab. Mit diesem Vorschlag will die SPD in die Sitzung des Koalitionsausschusses gehen. Das hatten der Vorstand und die Fraktion der Sozialdemokraten in dieser Woche mehrheitlich beschlossen.