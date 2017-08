Der Landrat des Unstrut-Hainich-Kreises, Harald Zanker, soll künftig als Staatssekretär die Thüringer Gebietsreform managen. Das will die SPD-Spitze nach Informationen von MDR THÜRINGEN am Freitag den Koalitionspartnern vorschlagen. Rot-Rot-Grün hatte in einer Koalitionsrunde in der Nacht zu Mittwoch beschlossen, den neuen Staatssekretärsposten zu schaffen. Er wird im Innenministerium angesiedelt.

SPD-Landrat für die Gebietsreform

Harald Zanker Bildrechte: MDR/Sascha Mönch Harald Zanker war zuletzt der einzige SPD-Landrat, der sich nicht gegen die Pläne von Innenminister Holger Poppenhäger gestellt hatte. Die vier SPD-Landräte der Kreise Nordhausen, Kyffhäuserkreis, Schmalkalden-Meiningen und Saalfeld-Rudolstadt hatten Anfang August in einem gemeinsamen Brief die Landesregierung aufgefordert, die Gebietsreform vorläufig zu stoppen. Zanker habe nach eigener Aussage seinen SPD-Parteikollegen von dem Brief nicht abgeraten. Er habe ihn aber nicht unterschrieben, weil er überzeugt davon sei, dass die Gebietsreform notwendig ist und nur jetzt die Chance dazu bestehe. Entweder die Gebietsreform komme jetzt oder die nächsten Jahre nicht, sagte Zanker vor zwei Wochen.

Umstrittene Haushaltsführung

Der Landrat war wegen seiner Haushaltsführung jahrelang umstritten. Im Februar 2014 hatte das Landesverwaltungsamt einen Zwangsverwalter eingesetzt, um die Finanzen des Landkreises zu ordnen. Zanker hatte noch versucht, gerichtlich dagegen vorzugehen, scheiterte aber. Im Januar 2015 wurde der Zwangsverwalter abgezogen.

Zanker wurde 1964 in Mühlhausen geboren. In den achtziger Jahren war er SED-Mitglied, 1992 trat er in die SPD ein. Zwei Jahre später wurde er mit 30 Jahren jüngster Landrat der Bundesrepublik, als er den bisherigen Amtsinhaber im Unstrut-Hainich-Kreis, Hilfreich Reinhold von der CDU ablöste.

