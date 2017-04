Nach mehreren Politikern der Linken hat auch ein SPD-Abgeordneter das neue Modell einer Gebietsreform in Thüringen abgelehnt. Vize-Landtagspräsident Uwe Höhn sagte MDR THÜRINGEN, er werde dem Entwurf nicht zustimmen, den Innenminister Holger Poppenhäger in dieser Woche vorgelegt hatte. Er wisse, dass die Koalition mit seiner Entscheidung in schwieriges Fahrwasser gerate, sagte Höhn. Ihm liege aber die gesamte Entwicklung des Freistaats am Herzen. Politiker der Linkspartei hatten bereits am Donnerstag Änderungen beim geplanten Kreiszuschnitt gefordert: Sie fordern einen Großkreis aus Schmalkalden-Meiningen, Sonneberg, Hildburghausen und Suhl, wie er zuletzt geplant war. Der aktuelle Vorschlag des SPD-geführten Innenministeriums sieht aber vor, den Kreis Schmalkalden-Meiningen mit Eisenach und dem Wartburgkreis zu fusionieren.