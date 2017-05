Umfrageergebnisse Zwei Drittel der Thüringer hält Gebietsreform für unnötig

In zwei Umfragen zur geplanten Gebietsreform hat der Großteil der befragten Thüringer das Vorhaben als unnötig eingeschätzt. Auf die Frage, ob Thüringen eine solche Reform benötige, antworteten 62 beziehungsweise 63 Prozent mit "Nein". Das geht aus Befragungen hervor, die das Innenministerium am Mittwoch veröffentlicht hat. Das Ministerium hatte sie im vergangenen Jahr bei zwei Umfrageinstituten in Auftrag gegeben, dann aber monatelang unter Verschluss gehalten.